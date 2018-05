Secretário de Saúde, em entrevista coletiva, fala sobre o Hospital  Dr. José Benito Priante

Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, dia 03, o Secretário de Saúde de Óbidos, Sr. Moisés Portela, falou sobre o funcionamento do Hospital Dr. José Benito Priante, mais conhecido como Hospital 24h, entre outros assuntos da Saúde em Óbidos. Fizemos um resumo da entrevista, veja;

Quanto aos Médicos

O Secretário Moisés iniciou a entrevista falando sobre os médicos existentes para atender a população obidense, no Hospital, o qual comentou sobre a grande dificuldade de conseguirem médicos nas várias especialidades para integrar a equipe de médicos já existentes. Moisés informou: “O Hospital continua com o mesmo quadro de profissionais, porém eles pediram redução na escala e não houve nenhuma demissão de médicos, nós continuamos com os mesmo profissionais. Isso desencadeou que um dos turnos ficou sem médicos”, comentou Moisés.

Quanto a contratação de Médicos

Moisés: Nós estamos de segunda a sábado pelo período da manhã sem esse profissional, no entanto já prevíamos isso, que eles estavam ficando sobrecarregados e estávamos em busca de contratação de médicos. Estamos buscando em toda região, Santarém, Belém e outros municípios aqui próximo e estamos encontrando dificuldade para contratar, não só Óbidos, como também os outros municípios da região. Nós estamos nos esforçado ao máximo para conseguir contratar profissionais para compor o quadro o mais breve possível.

Quanto a paralização dos serviços do Laboratório

Moisés: Essa paralização dos serviços que se deu há uma semana foi devido uma máquina que quebrou e entramos em contato com a empresa que é de Belém, que mandou um técnico aqui na cidade e eles detectaram que era uma peça da máquina que danificou, e com isso eles levaram pra Belém e vão nos enviar, e assim que retornar da manutenção voltaremos a oferecer os serviços.

Quanto a Medicamentos

Moisés: As empresas que ganharam a licitação são todas de fora e a medida que vamos pedindo eles estão trazendo os medicamentos, esta semana está previsto chegar mais uma remessa de medicamentos. São quatro empresas, então não temos como termos todos os medicamentos ao mesmo tempo.

Quanto ao atendimento do “24 Horas”

Moisés: Ano passado os atendimentos passaram para o segundo bloco, para que a Secretaria de Saúde pudesse reformar o prédio. Quando recebemos em janeiro estava tudo parado, então foi uma das minhas prioridades, pois a acessibilidade e a humanização do atendimento é muito importante na Saúde. Unimos forças nesses últimos três meses, em parceria com algumas instituições e outras secretarias e nós vamos entregar o prédio na sexta-feira, 4, com um ambiente mais confortável e acolhedor, o que vai melhorar o atendimento.

Sobre supostos casos de H1N1 em Óbidos

Moisés: A H1N1 é um vírus que causa a gripe e a gripe temos N vírus, entretanto o mais forte é o H1N1 e o mais forte, por isso que existe a vacinação pra ele. Hoje no município não temos nenhum caso de H1N1. Algumas pessoas que evoluíram a óbitos, foram feitos exames em Santarém bem mais específicos de H1N1 e não foi diagnosticado. A população não por que estar polvorosa.

Quanto a Ambulância

Moisés: Quanto a ambulância só falta fazer a parte elétrica e provavelmente neste mês de maio deverá estar voltando para Santarém e depois Óbidos, em pleno funcionamento, se Deus quiser.

