Entrevista com o Secretário Adjunto de Saúde sobre o Laboratório de Óbidos

Este mês em Óbidos, o Laboratório do Município parou de atender a população obidense, pois terminou o contrato da empresa que fornecia os serviços para realizar os exames, a qual retirou seus equipamentos do Laboratório.

Em entrevista, o Secretário Adjunto de Saúde, Rafael Brandão, falou sobre a paralização temporária da realização de exames no Laboratório de Analises Clínicas de Óbidos, como também sobre a licitação para contratação de nova empresa de prestação de serviços, em virtude do termino do contrato da empresa atual, assim como a mudança do Laboratório para o Hospital 24 Horas. Veja a entrevista:

Quanto a retirada dos equipamentos do Laboratório pela Empresa

Rafael: A Biomédica, que era a empresa licitada, em uma entrevista a imprensa local, informou que estava retirando os equipamentos, mas que não era por falta de pagamento e sim por ter terminado o contrato. Terminou o contrato, não há mais por que a empresa manter esses equipamentos lá dentro, até mesmo pra evitar os danos. Por isso ela está retirando os equipamentos o que é totalmente legal, pois não está licitada. Nós esperamos que entre os dias 18 e 25 junho, estarmos com o funcionamento do laboratório normalizado.

Processo de Licitação

Rafael: O Processo licitatório anterior encerrou agora em maio, só que nós não tínhamos interesse de renovar o contrato com essa empresa, pois algumas cláusulas contratuais esbarravam no funcionamento do laboratório, desde a parte financeira até a parte dos equipamentos. Então achamos por bem esperar finalizar o contrato e mudar para o Hospital 24 Horas, pois nós economizaremos com essa mudança.

Rafael informou que o processo de licitação para contratação da nova empresa está em andamento e que deve encerrar brevemente.

Quanto a mudança do Laboratório Municipal para o Hospital 24 Horas

Rafael: Nós estamos com previsão de mudança na data de 18 a 25 de junho, para nós já estarmos funcionando no Hospital 24 Horas. Essa mudança é por causa de ajuste financeiro e a dificuldade financeira que nós enfrentamos, estaremos fazendo essa movimentação. Então, nós vamos mudar pra lá para minimizar as despesas como aluguel, luz, água, pessoal, etc. Se nós temos um local, não temos porque pagarmos aluguel, para minimizarmos as despesas financeiras. Nós só estamos mudando agora, por que o Hospital estava em reforma, como agora liberou o espaço, nós faremos a mudança.

Quantos aos serviços

Rafael: Todos os serviços que eram oferecidos no atual Laboratório serão oferecidos no Hospital 24 Horas.

Quanto a Mudança por despejo

Rafael: Houve uma informação que estávamos mudando por despejo. É inverídica essa informação, pois nós estamos quites com nosso alugueis, inclusive nós já informamos para o locador a data da mudança e o único mês que estamos pendentes é o mês vigente, o mês de maio e temos 30 dias para sanar a nossa responsabilidade.

Rafael informou, que esse prazo de funcionamento do Laboratório (18 a 25 de junho), pois está ocorrendo o processo de licitação e se terminar antes a população será comunicada.

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.