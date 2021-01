Entrevista com Emerson Canto sobre o Seguro Defeso

Entrevista com Emerson Canto que é secretário de finanças da Colônia de Pescadores Z-19 de Óbidos, com quem conversamos sobre o seguro defeso dos pesadores da associados a Colônia. Veja a entrevista:

Obidos.Ne.Br: Com está o pagamento do Seguro defeso dos associados da Z-19?

Emerson: Atualmente está sendo liberada a segunda parcela do seguro defeso para 1900 pescadores associados, que receberam a primeira parcela e agora irão receber a segunda parcela. Nós tivemos reunião com a vigilância de saúde, prefeito e comitê de crise e representantes das lotéricas e bancos, para explicar sobre o novo decreto, para saber o que pode e o que não pode, para não ter aglomeração quando os pescadores forem receber.

Obidos.Ne.Br: Quando as aglomerações nas filas?

Emerson: Estamos organizando, distribuindo senhas aqui na Z-19, para o pessoal que for receber na lotérica do centro (100 senhas) e da Cidade Nova (30 senhas) e no Cliper de Santa Terezinha para a lotérica daquele bairro (130 senhas).

Obidos.Ne.Br: Até quando o pescador pode sacar essa parcela?

Emerson: Os recursos caem diretamente na conta popança do pescador, então esses valores ficam disponíveis o ano inteiro e a gente sabe da necessidade de cada um dos pescadores e maioria vem logo nos primeiros dias receber.

Obidos.Ne.Br: Hoje quantos associados são beneficiados pelo seguro defeso?

Emerson: Hoje o seguro defeso está liberado para 1900 pescadores.

Obidos.Ne.Br: Em relação ao defeso, os pescadores estão obedecendo esse período?

Emerson: O que a Colônia dos Pescadores tem trabalhado, e este ano muito mais, é que desde o primeiro dia do defeso, em dezembro, a Z-19 vem lutando pra sair o pagamento logo, pra não ter o abuso dos pescadores quebrarem o defeso. Quando alguém era flagrado, dava a desculpa que estava pescando porque não estava recebendo o seguro defeso. Então este ano nós não temos conhecimento de pescador que quebrou o período do defeso, pois os pagamentos estão saindo no período certo. Se soubermos, nós passamos pra Sema, pois essa proibição veio pra ajudar o pescador e não pra prejudicá-lo, para preservar o estoque pesqueiro.

Obidos.Ne.Br: E quanto a Fiscalização?

Emerson: Nós somos favoráveis à fiscalização nesse período, pois os pescadores que quebram esse período são de fora, portanto nós somos a favor. O que puder pra darmos apoio pra Sema, nós estamos aqui a disposição.

Entrevista de Odirlei Santos

