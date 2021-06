Confira a entrevista do obidense  Délio Aquino com Elia

Entrevista de Elia com o professor obidenses Déllio Reis Aquino que, acima de tudo, é fazedor de versos, o qual fala sobre sua essência como caboco de várzea e como essa conexão com a natureza influenciou - diretamente - na sua trilogia denominada : Purixum da Terra, Urbano e de Versos,

DÉLLIO AQUINO

Déllio Reis Matos de Aquino é natural do município de Óbidos, nasceu na comunidade de várzea São Raimundo, na Costa Fronteira. Escreve textos em versos desde os dezessete anos. É compositor e letrista. Graduado em história pela UFPA, Especialista em Educação Ambiental e Sustentabilidade pelo Núcleo de Meio Ambiente da UFPA, mestre do Programa de Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia - PPGDAM/NUMA/UFPA; trabalha como professor de História e Estudos Amazônicos há vinte e dois anos. Em 2014 lançou seu primeiro livro de textos em versos PUXIRUM DA TERRA: natureza da matéria e matéria do espírito. E agora, lança seu segundo livro também de textos versos, PUXIRUM URBANO: tempo, sonhos e sofia nos úberes da urbe.

