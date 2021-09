Novo livro de Sidney Canto sobre Óbidos será lançado dia 30 setembro

Esta entrevista com o Pe. Sidney Augusto Canto é referente ao seu novo Livro sobre Óbidos, “História, memória e crônicas obidenses”, o qual fala sobre o mesmo e do lançamento que vai acontecer no dia 30 de setembro no salão nobre da Secretaria Municipal de Cultura de Óbidos, previsto para iniciar às 18h.

Sobre o Pe. Sidney Canto

Sidney Augusto Canto nasceu no dia 04 de maio de 1974, em Santarém – PA. É graduado em “Ciência da Religião” pela Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, pós graduado (especialização) em “História da Amazônia” pela Faculdades Integradas do Tapajós – FIT, mestre em Educação pela Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA. Foi ordenado presbítero da Igreja Católica Apostólica Romana em 28 de dezembro de 2001. Atualmente é vigário paroquial da Catedral Metropolitana da Arquidiocese de Santarém e Diretor da Escola Diaconal São Lourenço. É membro fundador da Academia de Letras e Artes de Santarém – ALAS, e do Instituto Histórico e Geográfico do Tapajós – IHGTap. Autor de diversas obras sobre a história da região Oeste do Pará e mantém um blog sobre memória, história e cultura: www.sidcanto.blogspot.com.br

Pe. Sidney Canto

Obidos.Net.Br: Soubemos que você estará lançando mais um livro sobre Óbidos, qual o Título e do que trata este novo Livro?

Sidney Canto: Trata-se do resultado de um trabalho de pesquisa continuado, iniciado em 2012, em parceria com o Walmir Ferreira. Até então eu já tinha escrito dois livros com temática histórica, tendo a cidade de Santarém como local de pesquisa. A ideia conjunta de nós dois era pesquisar sobre Óbidos em arquivos existentes fora da cidade, a partir dos acervos estaduais e nacionais. O presente livro, que tem como título “História, memória e crônicas obidenses” é uma continuidade desse trabalho. É a quarta obra impressa tratando sobre a história de Óbidos, sua cultura, seu povo, sua importância para nossa região.

Obidos.Net.Br: Quando, qual o Local e horário do lançamento do Livro?

Sidney Canto: O livro será lançado no próximo dia 30 de setembro, dois dias antes do feriado municipal que lembra a fundação do município. O evento vai acontecer no salão nobre da Secretaria Municipal de Cultura de Óbidos, previsto para iniciar às 18h.

Obidos.Net.Br: Tem alguma programação prevista durante o lançamento do Livro?

Sidney Canto: Além da apresentação do livro impresso ao público, com sessão de autógrafos, o evento contará com apresentação da jovem Adriana Santa e do instrumentista Cancão, que vão nos brindar com música ao vivo. A programação em Óbidos está a cargo do competente professor Carlos Vieira.

Obidos.Net.Br: Quantos livros você já escreveu especificamente sobre Óbidos?

Sidney Canto: Cada vez que nosso trabalho de pesquisa alcança uma quantidade significativa de conteúdo, nós o organizamos na forma física de um livro. Foi assim com o primeiro “Crônica Pauxis”, em 2012. Depois veio “Outras crônicas pauxis”, em 2013 e “Novas crônicas pauxis”, em 2019. E já estamos organizando o material para a publicação de um quinto livro, fruto de pesquisa mais recentes.

Além desses quatro livros, especificamente sobre Óbidos, já publiquei também outros 16 livros, todos eles sobre a história da nossa região do Baixo Amazonas e do Tapajós.

Obidos.Net.Br: Quem quiser adquirir seus livros, como fazer?

No momento a maioria das obras publicadas estão esgotadas, algumas estão esperando uma segunda edição. A maior dificuldade não é escrever um livro. A maior dificuldade é ter condições econômicas de publicar o livro. Os custos são altos, ainda mais para escritores locais, que não publicam grandes quantidades. O custo de produção e impressão de um livro é o que desanima a maioria das pessoas. Graças à Deus eu posso contar com o apoio de amigos e amigas que conhecem nossa dedicação e nosso trabalhos e nos ajudam com os custos da produção do livro, se não fosse assim, talvez nem o primeiro teria sido impresso.

Obidos.Net.Br: Suas considerações Finais!

Sidney Canto: Óbidos é uma cidade que possui uma grande riqueza e importância histórica, econômica e social no Estado do Pará e também na Amazônia como um todo. Desde o início da colonização europeia, a “Garganta do Amazonas” foi vista como um ponto estratégico militar e econômico. Entender o processo de colonização e de construção da identidade da cultura e da sociedade obidense é importante para buscar soluções para problemas que existem no tempo presente. Aproveito para agradecer a todos e a todas que colaboraram na elaboração e produção deste trabalho e conto com sua presença no dia 30, às 18h, na Casa de Cultura de Óbidos.

Por João Canto

www.obidos.net.br