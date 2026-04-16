ÓBIDOS: Confira os resultados da 4ª rodada da XIV Copa de Futebol do Interior

A 4ª rodada da XIV Copa de Futebol do Interior – Várzea e Terra Firme 2026 foi realizada neste fim de semana, dias 18 e 19 de abril, no Estádio Municipal Ary Ferreira (Arizão), em Óbidos, reunindo equipes das comunidades da zona rural do município.

Ao todo, oito partidas movimentaram a rodada, sendo quatro jogos no sábado (18) e quatro no domingo (19). As disputas foram marcadas pelo equilíbrio entre as seleções, com confrontos bastante disputados e alguns empates e goleadas que demonstram o nível competitivo da competição organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Confira os resultados.....

www.obidos.net.br