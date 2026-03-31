ÓBIDOS: Confira os resultados da 3ª Rodada do XIV Copa de Futebol do Interior 2026

A 5ª semana da XIV Copa de Futebol do Interior de Várzea e Terra Firme 2026 foi marcada por jogos movimentados e placares expressivos no Estádio Municipal Ary Ferreira, em Óbidos. As partidas, válidas pela 3ª rodada das chaves A, B, C e D, aconteceram no sábado (04) e domingo (05), reunindo equipes de diferentes comunidades e fortalecendo o futebol local.

No sábado (04), pelas chaves A e B, quatro confrontos abriram a rodada. A equipe da Ilha Grande venceu a Pororoca por 1 a 0, em um jogo equilibrado. Já o Matá teve atuação dominante ao golear o São Francisco Pedras por 4 a 0. No confronto entre Mondongo e OB2, o empate sem gols refletiu o equilíbrio entre as equipes. Encerrando o dia, o Andirobal superou o Breu por 3 a 1.

No domingo (05), os jogos das chaves C e D trouxeram novos destaques. O Igarapé-Açu protagonizou a maior goleada da rodada ao vencer o Ramal do Flamengo por 7 a 1. Palmeiras da Praia e Muratubinha empataram em 1 a 1, em uma partida bastante disputada. O Santa Luzia garantiu vitória mínima sobre o Rio Branco por 1 a 0, enquanto o Atlético Canta Galo também venceu pelo mesmo placar a equipe da Água Branca, 1 x 0.

A competição, organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, segue movimentando o calendário esportivo do município, incentivando a prática esportiva e promovendo a integração entre as comunidades do interior de Óbidos.

RESULTADOS DA RODADA.....

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