Sorteio define jogos das oitavas de final da Copa do Interior de Óbidos

As 16 seleções classificadas para a fase eliminatória entram em campo no fim de semana.

A 14ª edição da Copa de Futebol do Interior Várzea e Terra Firme de Óbidos já tem os confrontos definidos para as oitavas de final, após o encerramento da fase de grupos no fim de semana passado.

Das 37 seleções que participaram da primeira fase, apenas 16 seguem na disputa pelo título da competição que é considerada a maior do futebol local.

Os confrontos das oitavas foram definidos por meio de sorteio realizado na manhã desta terça-feira (5) com a presença de representantes das equipes participantes. O sorteio foi realizado na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel).

Os oito jogos da próxima fase serão realizados no sábado (9) e no domingo (10) no Estádio Ary Ferreira, sempre a partir das 16h.

Confira os jogos

Sábado, 9 de maio

16h – Seleção do Fortaleza x Seleção do Canta Galo

17h30 – Seleção do Igarapé-Açú x Seleção da Campina

19h – Seleção do Apuí x Seleção da Vila União do Curumu

20h30 – Seleção do Andirobal x Seleção do Traíra.

Domingo, 10 de maio

16h – Seleção do Palmeiras da Praia x Seleção do Arapucu

17h30 – Seleção do Matá x Seleção do Silêncio

19h – Seleção do Sucuriju x Seleção da Pedreira

20h30 – Seleção da Água Branca x Seleção da Ilha Grande

Premiação

Na edição de 2026, foi anunciada a maior premiação já destinada para a copa. O investimento para premiar os finalistas será de R$ 40 mil.

O vice-prefeito e secretário de Esporte e Lazer, Jalico Aquino, avaliou positivamente a primeira fase e disse que as expectativas para os próximos confrontos são de estádio lotado.

“Tivemos uma primeira fase espetacular, sem problemas, e cumprimos o calendário previsto sem grandes contratempos. Prezamos sempre pelo diálogo com os representantes das seleções, o que torna a competição ainda mais transparente. Nossa expectativa para esse fim de semana é de casa cheia com os grandes confrontos definidos aqui no sorteio”, finalizou Jalico Aquino.

FONTE: Comunicação/PMO - Por: Érique Figueirêdo e Foto: Patrik Amaral