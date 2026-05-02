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Sorteio define jogos das oitavas de final da Copa do Interior de Óbidos

Sorteio define jogos das oitavas de final da Copa do Interior de Óbidos

As 16 seleções classificadas para a fase eliminatória entram em campo no fim de semana.

A 14ª edição da Copa de Futebol do Interior Várzea e Terra Firme de Óbidos já tem os confrontos definidos para as oitavas de final, após o encerramento da fase de grupos no fim de semana passado.

Das 37 seleções que participaram da primeira fase, apenas 16 seguem na disputa pelo título da competição que é considerada a maior do futebol local.

Os confrontos das oitavas foram definidos por meio de sorteio realizado na manhã desta terça-feira (5) com a presença de representantes das equipes participantes. O sorteio foi realizado na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel).

Os oito jogos da próxima fase serão realizados no sábado (9) e no domingo (10) no Estádio Ary Ferreira, sempre a partir das 16h.

Confira os jogos

Sábado, 9 de maio

16h – Seleção do Fortaleza x Seleção do Canta Galo

17h30 – Seleção do Igarapé-Açú x Seleção da Campina

19h – Seleção do Apuí x Seleção da Vila União do Curumu

20h30 – Seleção do Andirobal x Seleção do Traíra.

Domingo, 10 de maio

16h – Seleção do Palmeiras da Praia x Seleção do Arapucu

17h30 – Seleção do Matá x Seleção do Silêncio

19h – Seleção do Sucuriju x Seleção da Pedreira

20h30 – Seleção da Água Branca x Seleção da Ilha Grande

Premiação

Na edição de 2026, foi anunciada a maior premiação já destinada para a copa. O investimento para premiar os finalistas será de R$ 40 mil.

O vice-prefeito e secretário de Esporte e Lazer, Jalico Aquino, avaliou positivamente a primeira fase e disse que as expectativas para os próximos confrontos são de estádio lotado.

“Tivemos uma primeira fase espetacular, sem problemas, e cumprimos o calendário previsto sem grandes contratempos. Prezamos sempre pelo diálogo com os representantes das seleções, o que torna a competição ainda mais transparente. Nossa expectativa para esse fim de semana é de casa cheia com os grandes confrontos definidos aqui no sorteio”, finalizou Jalico Aquino.

FONTE: Comunicação/PMO  - Por: Érique Figueirêdo e Foto: Patrik Amaral

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