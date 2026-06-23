ÓBIDOS: Colônia dos Pescadores Z-19 promove o Círio Fluvial de São Pedro 2026, dia 29

A Colônia de Pescadores Z-19 de Óbidos convida pescadores, familiares e toda a comunidade para participar do Círio de São Pedro 2026, uma das mais tradicionais manifestações de fé da classe pesqueira no município. A programação será realizada na segunda-feira, 29 de junho, com saída da comunidade Mondongo de Cima e chegada da procissão fluvial prevista para 19h, seguida da celebração da Santa Missa.

O convite reforça o pedido para que os participantes enfeitem suas bajaras, barcos, botes e canoas, transformando o percurso em um grande cortejo de devoção pelas águas do rio Amazonas. A iniciativa busca fortalecer a união entre os pescadores e manter viva uma tradição religiosa que atravessa gerações.

Promovido pela Colônia de Pescadores Z-19, presidida por Emerson Canto, o Círio é considerado um dos momentos mais significativos do calendário religioso da categoria, reunindo fé, cultura e identidade ribeirinha.

Programação Completa da Festa de São Pedro da Z-19

Dia 29/06 – Círio Fluvial Sando do Mondongo de Cima

Dia 04/07 – Seresta

Dia 05/07 – Rifão e Manhã de Sol

São Pedro, o padroeiro dos pescadores

A devoção a São Pedro ocupa um lugar especial entre os pescadores. Antes de se tornar um dos apóstolos de Jesus Cristo e o primeiro líder da Igreja Católica, Pedro era pescador no Mar da Galileia. Segundo a tradição cristã, foi chamado por Jesus para deixar as redes e tornar-se "pescador de homens".

Por essa ligação direta com a atividade pesqueira, São Pedro é reconhecido como o padroeiro dos pescadores, sendo invocado como protetor daqueles que enfrentam diariamente os desafios dos rios e mares em busca do sustento de suas famílias.

Em comunidades ribeirinhas da Amazônia, como Óbidos, a devoção ao santo ganha um significado ainda mais profundo. As procissões fluviais simbolizam um pedido de proteção durante as jornadas de pesca, além de agradecer pelas graças alcançadas, pela fartura e pelo retorno seguro das embarcações.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO......



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