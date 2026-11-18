Programação inclui atendimentos em ginecologia, oftalmologia, ortopedia e cirurgia geral, além de exames de imagem e endoscopia. Agendamentos devem ser realizados por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
A Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, por meio do Hospital Dom Floriano, divulgou a agenda de consultas médicas e exames especializados para o mês de dezembro de 2026. A programação contempla diferentes especialidades e serviços de diagnóstico, com o objetivo de ampliar o acesso da população aos atendimentos de saúde no município.
Entre os atendimentos previstos estão consultas em ginecologia, oftalmologia, ortopedia e cirurgia geral do aparelho digestivo, além da realização de exames de raio-X, mamografia, ultrassonografia e endoscopia.
Agenda de consultas médicas
Confira o calendário de atendimentos por especialidade:
- Ginecologia: Dr. Lenizio Lima Lellis, no dia 17 de dezembro.
- Oftalmologia: Dra. Iruama Heringer e Dr. Alex Sá, nos períodos de 1º a 3 e de 18 a 19 de dezembro.
- Ortopedia: Dr. Juliano Cintra, nos dias 21 e 22 de dezembro.
- Cirurgia geral do aparelho digestivo: Dr. Saulo Anderson Costa Monteiro, nos dias 28 e 29 de dezembro.
Agenda de exames
Os exames também estão programados ao longo do mês:
- Raio-X: de 1º a 30 de dezembro.
- Mamografia: de 1º a 30 de dezembro.
- Ultrassonografia: com Dr. Juliano Cintra, nos dias 19 e 20 de dezembro.
- Endoscopia: nos dias 28 e 29 de dezembro.
Orientações para agendamento
Para ter acesso aos serviços, os pacientes devem seguir os procedimentos estabelecidos pela rede de regulação municipal e estadual.
O primeiro passo é passar por uma avaliação inicial na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência. Após essa avaliação, o cadastro do paciente, acompanhado da documentação necessária, deverá ser realizado na própria UBS, permitindo o acompanhamento pela regulação municipal e o posterior agendamento no SER (Sistema Estadual de Regulação).
Documentos obrigatórios
Para efetuar o cadastro, é necessário apresentar cópias legíveis e atualizadas dos seguintes documentos:
- Guia de encaminhamento;
- Documento de identidade (RG) e CPF;
- Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS), ativo e válido;
- Comprovante de residência.
A Santa Casa de Misericórdia de Óbidos orienta que os pacientes fiquem atentos às datas da programação e providenciem antecipadamente a documentação exigida para evitar dificuldades no processo de agendamento.
Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Hospital Dom Floriano pelo telefone (93) 3547-1417.