Programação inclui atendimentos em ginecologia, oftalmologia, ortopedia e cirurgia geral, além de exames de imagem e endoscopia. Agendamentos devem ser realizados por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

A Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, por meio do Hospital Dom Floriano, divulgou a agenda de consultas médicas e exames especializados para o mês de dezembro de 2026. A programação contempla diferentes especialidades e serviços de diagnóstico, com o objetivo de ampliar o acesso da população aos atendimentos de saúde no município.

Entre os atendimentos previstos estão consultas em ginecologia, oftalmologia, ortopedia e cirurgia geral do aparelho digestivo, além da realização de exames de raio-X, mamografia, ultrassonografia e endoscopia.

Agenda de consultas médicas

Confira o calendário de atendimentos por especialidade:

Ginecologia: Dr. Lenizio Lima Lellis, no dia 17 de dezembro.

Dr. Lenizio Lima Lellis, no dia 17 de dezembro. Oftalmologia: Dra. Iruama Heringer e Dr. Alex Sá, nos períodos de 1º a 3 e de 18 a 19 de dezembro.

Dra. Iruama Heringer e Dr. Alex Sá, nos períodos de 1º a 3 e de 18 a 19 de dezembro. Ortopedia: Dr. Juliano Cintra, nos dias 21 e 22 de dezembro.

Dr. Juliano Cintra, nos dias 21 e 22 de dezembro. Cirurgia geral do aparelho digestivo: Dr. Saulo Anderson Costa Monteiro, nos dias 28 e 29 de dezembro.

Agenda de exames

Os exames também estão programados ao longo do mês:

Raio-X: de 1º a 30 de dezembro.

de 1º a 30 de dezembro. Mamografia: de 1º a 30 de dezembro.

de 1º a 30 de dezembro. Ultrassonografia: com Dr. Juliano Cintra, nos dias 19 e 20 de dezembro.

com Dr. Juliano Cintra, nos dias 19 e 20 de dezembro. Endoscopia: nos dias 28 e 29 de dezembro.

Orientações para agendamento

Para ter acesso aos serviços, os pacientes devem seguir os procedimentos estabelecidos pela rede de regulação municipal e estadual.

O primeiro passo é passar por uma avaliação inicial na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência. Após essa avaliação, o cadastro do paciente, acompanhado da documentação necessária, deverá ser realizado na própria UBS, permitindo o acompanhamento pela regulação municipal e o posterior agendamento no SER (Sistema Estadual de Regulação).

Documentos obrigatórios

Para efetuar o cadastro, é necessário apresentar cópias legíveis e atualizadas dos seguintes documentos:

Guia de encaminhamento;

Documento de identidade (RG) e CPF;

Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS), ativo e válido;

Comprovante de residência.

A Santa Casa de Misericórdia de Óbidos orienta que os pacientes fiquem atentos às datas da programação e providenciem antecipadamente a documentação exigida para evitar dificuldades no processo de agendamento.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Hospital Dom Floriano pelo telefone (93) 3547-1417.

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