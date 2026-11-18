Embarcação oferece serviços previdenciários à população com triagem na Colônia dos Pescadores Z-19 e transporte gratuito até o local onde estará ancorada.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES), confirmou que a Agência da Previdência Social Móvel Flutuante Santarém I (PREVBarco II) estará no município entre os dias 23 e 27 de novembro de 2026. Os atendimentos ocorrerão diariamente das 8h às 18h.

A embarcação ficará ancorada no Porto Geretepaua, nas proximidades da Base Candiru. Para organizar o fluxo de cidadãos, a triagem será realizada na sede da Colônia dos Pescadores Z-19, localizada na Rua Almirante Barroso, nº 13, no Centro. Visando facilitar o deslocamento dos usuários, será disponibilizado transporte gratuito do local da triagem até o ponto de atendimento no barco.

O PREVBarco tem como objetivo garantir o acesso aos direitos previdenciários, especialmente para pessoas com maior dificuldade de acesso aos meios tecnológicos. Durante a passagem da unidade móvel pelo município, serão ofertados serviços como pensão, auxílio salário-maternidade, perícia médica, Benefício de Prestação Continuada (BPC), atualização de benefícios, além de informações e orientações em geral.

Os interessados em buscar atendimento devem comparecer ao local de triagem portando os documentos pessoais e o comprovante de residência.

Fonte: Comunicação/PMO - Por: Érique Figueirêdo