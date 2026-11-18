Cooperação prevê visitas técnicas e capacitações e abre espaço para pesquisas em biologia e tecnologia

A Mineração Rio do Norte (MRN) e a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) firmaram parceria que prevê envolver mais de 100 estudantes por ano em atividades de formação no Campus Oriximiná, no oeste paraense. O acordo inclui visitas técnicas às instalações da empresa, em Porto Trombetas (PA), workshops e eventos sobre inovação empresarial, empregabilidade e o compartilhamento de dados de pesquisa. A cooperação busca conectar os conteúdos da graduação às práticas do setor mineral e criar oportunidades para pesquisas conjuntas. Duas frentes de projetos já estão em desenvolvimento, nas áreas de Computação e Biologia.

“Essa é uma oportunidade de compartilhar conhecimento com os estudantes e contribuir para a formação de profissionais na própria região. Ao aproximar a universidade das experiências do setor produtivo, queremos estimular a troca de saberes e apoiar iniciativas conectadas às necessidades e às oportunidades de Oriximiná”, afirma Daniel Maciel, gerente-geral Jurídico e de Relações Institucionais da MRN. Assinado em outubro, com vigência até dezembro de 2027, o acordo está alinhado às ações de responsabilidade social da empresa voltadas à formação profissional, à geração de renda e ao desenvolvimento de fornecedores regionais.

Entre as atividades previstas para novembro está uma oficina no Campus Oriximiná sobre licenciamento ambiental aplicado à mineração na Amazônia, com foco no cumprimento das condicionantes, exigências estabelecidas pelos órgãos ambientais para a instalação e operação dos empreendimentos. A parceria dá continuidade ao relacionamento da MRN com a UFOPA e ocorre durante a implantação do Projeto Novas Minas (PNM), nova fase do empreendimento que permitirá a continuidade das operações até 2041.

Visitas voltadas à formação de cada turma

Alunos da UFOPA e equipe da MRN reunidas em Porto Trombetas

As visitas técnicas serão destinadas a estudantes dos últimos anos dos bacharelados em Ciências Biológicas, Sistemas de Informação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial e Administração. No caso de Biologia, por exemplo, os alunos poderão conhecer áreas de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas, além de ter contato com ações de manejo da fauna e produção de mudas. A MRN é reconhecida pelo histórico e metodologia de seu Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) integrado às operações de mineração no Pará.

“A cooperação amplia as possibilidades de aprendizagem dos nossos estudantes, ao criar oportunidades de contato com experiências profissionais e desafios da região. Também permite construir uma agenda conjunta de atividades acadêmicas e avaliar projetos de pesquisa que contribuam para o desenvolvimento local”, destaca Eldra Carvalho da Silva, diretora do Campus Oriximiná da UFOPA.

Recuperação ambiental como campo de estudo

As áreas em restauração oferecem possibilidades para estudos sobre vegetação, fauna, solo e funcionamento dos ecossistemas. A MRN soma mais de 8 mil hectares em diferentes estágios de restauração ecológica. Em 2025, foram plantadas 446 mil mudas de 99 espécies, pertencentes a 30 famílias botânicas. O volume equivale, em média, a uma muda plantada a cada pouco mais de um minuto ao longo de todo o ano.

O acompanhamento é feito pelo Programa de Monitoramento da Restauração Ecológica (PMRE). A metodologia foi desenvolvida com base em referências científicas da Society for Ecological Restoration, aprovada pelo Ibama e com a colaboração do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A iniciativa avalia mais de 40 indicadores relacionados à regeneração da vegetação, ao retorno da fauna, à qualidade do solo e ao restabelecimento dos processos ecológicos.

Projetos conjuntos e oportunidades profissionais

Além da recuperação de áreas degradadas, flora, fauna e recursos hídricos, a produção de cursos virtuais e softwares dentro da própria universidade estão entre os temas da parceria. A viabilização de estágios com melhorias nos equipamentos dos laboratórios da UFOPA também está sendo discutida. Essa cooperação busca despertar o interesse dos futuros profissionais em trabalhar na MRN e em suas contratadas, contribuindo para a permanência de mão de obra qualificada na região.

FONTE: Comunicação/MRN