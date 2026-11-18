O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), atualizou a Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção. A relação inclui 3.730 espécies, como a castanha-do-pará, o palmito-juçara, a araucária, o jequitibá-rosa e o pau-brasil.

A relação foi divulgada no último dia 28 de outubro e a avaliação foi feita pelo Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), segundo o atual estado de conservação das espécies.

A nova lista reúne árvores, arbustos e plantas de pequeno porte distribuídas em quatro categorias: Vulnerável (VU); Em Perigo (EN); Criticamente em Perigo (CR) e Criticamente em Perigo – Possivelmente Extinta (CR-PE).

O grupo de espécies classificadas como vulneráveis é formado por 838 representantes, como o palmito-juçara e a castanha-do-pará, uma das árvores mais emblemáticas da Amazônia e que integra a lista desde 1992. O maior grupo é formado por 2.162 espécies em perigo de extinção, como a araucária e o jequitibá-rosa. As criticamente em perigo correspondem a 728 espécies, como o pau-brasil.

Já na categoria de criticamente em perigo e possivelmente extintas estão apenas duas plantas: a Symplocos rizzinii, árvore da Mata Atlântica encontrada na Serra do Itatiaia, no Rio de Janeiro, e a Plinia rogersiana, espécie da mesma família da jabuticaba e também nativa da Mata Atlântica, com ocorrência no estado de São Paulo.

A atualização da lista adota critérios como tamanho, fragmentação e declínio das populações, distribuição geográfica, ameaças e medidas de conservação existentes. Segundo a Portaria 43/2014 do MMA, essa lista deve ser atualizada a cada cinco anos. A última revisão foi publicada em 7 de junho de 2022, com 3.209 espécies.

FONTE: Portal Cultura