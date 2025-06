IFPA abre inscrições para Concurso Público para Professores, vaga para Óbidos

O Instituto Federal do Pará (IFPA) publicou o edital do Concurso Público para provimento de cargos efetivos de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). No total, são 180 vagas, distribuídas em diversas áreas do conhecimento e campi da instituição.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 27 de julho, pelo site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN), responsável pela organização do certame, por meio do link https://idecan.selecao.net.br/informacoes/88/. O valor da taxa é de R$130,00.

A remuneração inicial varia conforme a titulação do(a) candidato(a), podendo chegar a R$ 13.288,85 (mais benefícios previstos em lei), em regime de 40 horas semanais com dedicação exclusiva. Das 180 vagas, 37 são para provimento imediato, 143 para cadastro reserva. Dentro desse total, há ainda a reserva de vagas para candidatos(as) PcD e autodeclarados(as) pretos(as), pardos(as), indígenas e quilombolas, conforme a legislação vigente.

O concurso prevê três fases: prova objetiva, prova de desempenho didático e prova de títulos, sem contar a etapa de heteroidentificação, prevista em edital. As provas objetivas ocorrerão em três cidades: Belém, Marabá e Santarém.

Fique ligado nas datas:

Período de inscrições: 26/06 a 27/07/2025

Isenção da taxa de inscrição: 26 a 27/06/2025

Pagamento da taxa (R$ 130,00): até 28/07/2025

Provas objetivas: 31/08/2025

Provas de desempenho didático: 25 e 26/10/2025

Prazo para envio da prova de títulos: 12 a 14/11/2025

Resultado final do concurso: 12/12/2025

O edital completo, com detalhes sobre os requisitos para cada área, critérios de avaliação e cronograma, está disponível em: https://idecan.selecao.net.br/informacoes/88/.

FONTE: IFPA