Em Terra Santa, luz e fé no Círio Fluvial de Santa Isabel 2025

Na noite encantada de sábado, 21 de junho, a fé desenhou nas águas do rio um dos mais belos cenários de devoção. A orla de Terra Santa se vestiu de luz, cor e esperança para acolher o Círio Fluvial de Santa Isabel 2025.

Ao longe, surgia a balsa, cortando serena as águas, trazendo consigo a imagem sagrada de Santa Isabel, padroeira amada desse povo de fé. O som das orações se misturava ao balanço do rio, aos cantos e à emoção que tomava conta de cada coração presente.

Do porto, um mar de fiéis seguiu em procissão, como quem caminha levado pela mão da própria santa, até as portas da Igreja Matriz, onde os sinos anunciaram o início da Santa Missa, presidida pelo pároco Pe. Rodrigo Allan.

Foi uma noite onde o céu parecia mais perto, e a graça descia como brisa sobre os rostos emocionados. Cada canto, cada prece, cada olhar reverente era semente de amor plantada no coração de Terra Santa.

E, como quem celebra não apenas a fé, mas também a vida, após a Eucaristia, a praça se encheu de alegria. O arraial iluminou a noite com sabores, sorrisos e reencontros. No compasso da tradição, o bingo aqueceu os ânimos, coroando a festa com uma premiação de 10 mil reais, que mais parecia bênção multiplicada.

Porque quando o povo caminha com Santa Isabel, o amor se faz procissão, a fé se faz rio, e a esperança se torna festa no coração de cada terra-santense.

www.obidos.net.br - Com Informações e Fotos de Pe. Rodrigo