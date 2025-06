Semel divulga calendário de seletivas para os Jogos Abertos do Pará, fase regional do Baixo Amazonas

Os jogos serão realizados de 17 a 20 de julho na cidade de Monte Alegre.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), vai iniciar a partir da próxima quarta-feira (25) as seletivas dos atletas para a formação das seleções da delegação obidense que vai participar do 14º Jogos Abertos do Pará (Joapa), fase regional do Baixo Amazonas, que será realizado de 17 a 20 de julho em Monte Alegre no oeste do Pará.

O calendário com as datas das seletivas para as modalidades futsal, vôlei, handebol, futebol de areia e tênis de mesa, ambas nas categorias masculino e feminino, foi divulgado nesta terça-feira (24), após vídeo postado nas redes sociais do secretário de Esporte e Lazer, Jalico Aquino, que confirmou a participação de Óbidos na fase regional do Joapa.

“Nós vamos retomar o nosso seletivo, porque o prefeito Jaime Silva acaba de assinar o documento nos autorizando a levar o nosso time, a nossa equipe obidense para o Joapa, onde Óbidos tem muita história em várias modalidades. Então, a gente tá feliz enquanto secretário em estar nessa pasta. Agradecer ao prefeito Jaime Silva, porque após três anos nós estamos retomando para o Joapa, levando as nossas seleções e podendo representar a nossa cidade de Óbidos. Feliz por isso, mas a gente tem muito trabalho pela frente, pra que a gente possa ter muitas outras conquistas”, disse Jalico Aquino em vídeo publicado nas redes sociais.

Com a confirmação da ida da delegação de Óbidos para Monte Alegre, a Semel divulgou o calendário com as datas e locais das seletivas para a formação das seleções.

Confira o calendário das seletivas da Semel para o Joapa fase regional Baixo Amazonas:

Futsal (Feminino)

Data: 25/06

Local: Ginásio da Escola Dom Floriano

Hora: 19h

Futsal (Masculino)

Data: 26/06

Local: Ginásio da Escola Dom Floriano

Hora: 19h

Vôlei de Quadra (Feminino)

Data: 27/06

Local: Ginásio da Escola Dom Floriano

Hora: 19h

Vôlei de Quadra (Masculino)

Data: 28/06

Local: Ginásio da Escola Dom Floriano

Hora: 19h

Handebol (Feminino)

Data: 29/06

Local: Ginásio da Escola Dom Floriano

Hora: 16h às 18h

Handebol (Masculino)

Data: 29/06

Local: Ginásio da Escola Dom Floriano

Hora: 18h

Futebol de Areia (Feminino e Masculino)

Data: 30/06

Local: Quadra da Praça da Cultura

Hora: 19h

Tênis de Mesa (Feminino e Masculino)

Data:01/07

Local: a definir

Hora: 18h

Por: Érique Figueirêdo/ ASCOM-PMO