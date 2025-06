Professor Dr. Otávio do Canto  do GPSA-Amazônias ministrará a palestra no Campus Tapajós da UFOPA  

O Grupo de Pesquisa Socioambiental das Amazônias (GPSA-Amazônias) promove, no dia 03/07/2025, às 19h00, uma palestra sobre "Conflito Socioambiental em Áreas Úmidas e a Importância Territorial da Cartografia Participativa". O evento será ministrado pelo Prof. Dr. Otávio do Canto e ocorrerá no Auditório do ICS - Sala 327 - BMT 1, no Campus Tapajós da UFOPA, em Santarém, Pará, Brasil.

A palestra destacará a relevância das áreas úmidas, como várzeas e manguezais, na manutenção da biodiversidade e no sustento de comunidades ribeirinhas. Serão discutidos os conflitos socioambientais envolvendo disputas pelo uso desses ambientes, ameaçando modos de vida locais. A Cartografia Participativa será apresentada como ferramenta fundamental para dar visibilidade às demandas, estimulando o empoderamento de grupos sociais e fortalecendo o planejamento territorial.

O evento também abordará a metodologia da Cartografia Participativa como representação da realidade por meio da participação de povos locais, valorizando o conhecimento e a relação com o lugar representado. O GPSA-Amazônias, coordenado pelos professores Dr. Otávio do Canto e Dr. Norbert Fenzl, reúne pesquisadores de diversas áreas, como Geografia, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia de Pesca, Biologia etc., com foco em estudos sobre ambientes várzeos e amazônicos.

A entrada é gratuita, e os interessados podem se inscrever escaneando o QR Code disponível no material de divulgação. O evento conta com o apoio de instituições como UFOPA, NUMA, PPGEDAM, ISACI e CNPq.

