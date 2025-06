Águas do Rio Amazonas continuam altas em Óbidos, alerta Defesa Civil

Óbidos, 24 de junho de 2025 – O nível do Rio Amazonas permanece elevado no município de Óbidos, conforme aponta o Boletim Diário da Defesa Civil divulgado nesta terça-feira (24). A medição mais recente registra 7,70 metros, valor praticamente estável em relação aos 7,71 metros anotados no dia 10 de junho, indicando uma redução mínima de 1 centímetro.

Apesar desse pequeno recuo, o volume de água ainda é considerado alto, quando comparado aos registros dos últimos anos. No mesmo período, em 10 de junho, os níveis foram de 6,54 metros em 2024, 7,46 metros em 2023, 8,26 metros em 2022 e 8,50 metros em 2009, este último representando uma das maiores enchentes da história recente da cidade.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) mantém o monitoramento constante da situação e segue emitindo orientações à população, especialmente às famílias que residem em áreas ribeirinhas ou mais suscetíveis a alagamentos.

As autoridades reforçam que, embora o nível tenha apresentado ligeira redução, o cenário ainda exige atenção e cuidados, já que o impacto da cheia ainda é sentido em diversos pontos do município.

