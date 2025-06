Governo do Pará inaugura primeiro quartel da Polícia Militar em Óbidos

Óbidos – Nesta sexta-feira (27), o Governo do Pará entregou a sede do primeiro Quartel da Polícia Militar no município de Óbidos, localizado no Baixo Amazonas. A nova estrutura da 29ª Companhia Independente da PM, situada no Bairro de Santa Teresinha, próximo à praça do bairro, possui 350 m² de área construída em um terreno de 1.577 m², doado pela Prefeitura Municipal.

O governador Elder Barbalho, acompanhado da vice governadora Hana, chegaram ao aeroporto de Óbidos por volta das 14h, onde foi recepcionado pelo prefeito Jaime Silva e correligionários. Em seguida, dirigiu-se ao quartel para a solenidade de inauguração, que contou com a presença do comandante da PM do Estado coronel Dilson Melo e de Óbidos, coronel Deyvid Samaroni, e outras autoridades federais, estaduais e municipais.

Em sua fala, Helder Barbalho destacou o aumento do efetivo da Polícia Militar no Estado e, especificamente, em Óbidos, que atualmente conta com 87 policiais militares. Ele também anunciou que no concurso dos próximos PMs, poderão realizar sua formação já em Óbidos, com a inauguração do novo quartel. Além disso, ressaltou o trabalho efetivo da PM no combate ao crime e ao tráfico, não apenas no município, mas em toda a região, devido o investimento em segurança pública.

Na ocasião, o Governador Helder Barbalho, recebeu o título de Cidadão Obidense, proposto pelo vereador Waldo Amorim, aprovado pela Câmara Municipal de Óbidos, o qual agradeceu a horaria recebida.

A nova sede dispõe de quatro salas administrativas, salas exclusivas para o comandante e subcomandante, alojamentos masculino e feminino com banheiros, copa-cozinha, área de alimentação e um auditório com capacidade para 40 pessoas. O investimento total foi de R$ 2.111.163,51, custeado pelo orçamento geral do Estado.

A iniciativa faz parte do plano estadual de fortalecimento da segurança pública e beneficiará diretamente mais de 65 mil moradores de Óbidos e Curuá. A entrega do quartel marca um avanço significativo para a corporação, que até então operava em um imóvel alugado, proporcionando melhores condições de trabalho e atendimento à população.

Fotos de Vander N Andrade