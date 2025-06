A Colônia de Pescadores Z-19 de Óbidos inicia as celebrações de São Pedro com o Círio Fluvial neste domingo, 29.

Óbidos - A Colônia de Pescadores Z-19 de Óbidos está se preparando para mais uma edição da tradicional Festa de São Pedro, padroeiro dos pescadores, que acontece entre os dias 29 de junho e 6 de julho. O evento combina programação religiosa e social, prometendo atrair fiéis, colaboradores e a comunidade em geral.

As celebrações começam no dia 29/06, quando ocorrerá o Círio Fluvial, saindo da Vila Roberta, com a imagem sendo reconduzida em procissão às 7h30 até a Sede da Z-19, seguida de uma Santa Missa às 9h em honra a Deus e ao santo padroeiro. Após a missa, um lanche será servido a todos os participantes.

A programação social inclui o "Serenatão de São Pedro", que acontecerá no dia 05/07 (sábado), com início previsto pra as 22h e se estenderá até as 04h da manhã de domingo, com a participação de diversas bandas musicais.

Já no dia 06/07, a "Manhã de Sol" começará às 09:00h com uma tradicional corrida de rabetas, seguida de som ao vivo, sorteio de rifa, leilão e outras atrações a partir das 11:00h.

A Diretoria da entidade convida pescadores, colaboradores e o povo em geral para prestigiar o evento, que será marcado por momentos de fé, gratidão e união. "Na certeza de uma programação cheia de bênçãos, como sempre tem sido em todos os tempos, contamos com suas presenças e colaborações para o melhor brilho deste evento", destaca o convite oficial.

Mais informações podem ser obtidas junto à Colônia de Pescadores Z-19 de Óbidos. Venha participar e receba as bênçãos de Deus!

PROGRAMAÇÃO...

www.obidos.net.br