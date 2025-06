Colônia de Pescadores Z-19 de Óbidos Celebra Círio Fluvial de São Pedro

Óbidos, 29 de junho de 2025 – A Colônia de Pescadores Z-19 de Óbidos realizou neste domingo, dia 29, o tradicional Círio Fluvial de São Pedro, marcando o início da Festa de São Pedro, padroeiro dos pescadores, que acontece entre os dias 29 de junho e 6 de julho. O evento, que combina programação religiosa e social, promete atrair fiéis, colaboradores e a comunidade em geral.

A romaria fluvial teve início às 8h, saindo da Comunidade da Vila Roberta, na Costa Fronteira de Óbidos. Os comunitários conduziram a imagem de São Pedro até a embarcação que a levou até a sede da Colônia Z-19. O percurso contou com a participação de membros da comunidade, além da presença das Forças Especiais da Polícia Militar (Grupamento Fluvial) e da Base Candiru, que acompanharam a procissão, garantindo segurança e apoio.

Na chegada à Colônia Z-19, a imagem foi recepcionada por Emerson Canto, presidente da entidade, e conduzida pelos pescadores até o altar. Em seguida, foi celebrada uma Santa Missa em honra ao santo padroeiro, presidida pelo Padre Leonarno. Após a cerimônia religiosa, os participantes desfrutaram de uma apresentação de quadrilha junina e de um lanche servido a todos os presentes.

Programação da Festa de São Pedro

A programação social da festa promete animar a comunidade nos próximos dias. No sábado, 5 de julho, a partir das 22h, o “Serenatão de São Pedro” trará diversas bandas musicais, com apresentações que se estenderão até as 4h da manhã de domingo. Já no dia 6 de julho, a “Manhã de Sol” começará às 9h com a tradicional corrida de rabetas, seguida por som ao vivo, sorteio de rifa, leilão e outras atrações a partir das 11h.

Mais informações sobre a programação podem ser obtidas diretamente com a Colônia de Pescadores Z-19 de Óbidos.

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto