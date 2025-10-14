Dom Bernardo Bahlmann preside Santa Missa na Basílica de Nazaré, em Belém

Belém (PA) – Na noite desta sexta-feira (16), dia em que a Igreja celebra Santo Inácio de Antioquia, o Bispo de Óbidos, Dom Bernardo Johannes Bahlmann, presidiu a Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém. A celebração fez parte da programação das missas com pregação dos bispos convidados durante o Círio de Nazaré 2025, reunindo fiéis em um momento de profunda fé e devoção à Rainha da Amazônia.

A solene celebração contou com a concelebração do Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine; do Arcebispo Emérito, Dom Alberto Taveira Corrêa; do Bispo Auxiliar, Dom Paulo Andreolli; e do Padre Barnabita Luís Patrício Maria Garcia, Provincial da Ordem no Chile.

Durante a homilia, Dom Bernardo destacou a importância do testemunho cristão e do amor ao próximo como sinais concretos da presença de Deus na vida do povo amazônico. O momento foi marcado por cânticos, orações e a participação expressiva de devotos que lotaram a Basílica.

A programação das celebrações segue neste sábado (17), às 18h, com a Santa Missa presidida por Dom Francisco Biasin, Bispo Emérito de Barra do Piraí – Volta Redonda (RJ). Os fiéis são convidados a participar e renovar sua fé na Casa da Rainha da Amazônia.

Galeria de Fotos....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8231-dom-bernardo-bahlmann-preside-santa-missa-na-basilica-de-nazare-em-belem#sigProId3e50b54d41 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Com informações da Ascom/Basílica Santuário de Nazaré