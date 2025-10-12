Dia D de Vacinação em Óbidos será neste sábado, 18 de outubro

Campanha tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.
A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), realiza neste sábado, 18 de outubro, o Dia D de Vacinação, com atendimento das 8h às 12h, em diversas unidades de saúde do município.
A ação faz parte da campanha nacional “Vacina Sempre Brasil”, que tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos (até 14 anos, 11 meses e 29 dias).
Com o lema “Vacinar é cuidar de quem você ama”, a campanha reforça a importância da proteção individual e coletiva, lembrando que “vacinas salvam vidas” e ajudam a proteger não apenas quem recebe a dose, mas toda a comunidade.
Locais de vacinação
- Centro: Unidade de Saúde Zuria Conti Galati
- Fátima: Escola Guilherme Lopes de Barros
- Cidade Nova: Unidade de Saúde Lauro Corrêa Pinto e Centro de Saúde de Óbidos
- São Francisco: Unidade de Saúde Helena Ferreira Ribeiro
- Santa Terezinha: Unidade de Saúde Jofre de Matos Cohen e Academia da Saúde
- Perpétuo Socorro: Escola Hugo Ferrari
- Distrito do Flexal: UBS Nazareno Venâncio Ribeiro
- Vila União do Curumu: UBS Jardilene da Gama Almeida
Documentos necessários
Para vacinar, é importante levar:
- Carteira de Vacinação
- Cartão do SUS
- CPF e RG
A SEMSA reforça o convite para que os pais e responsáveis compareçam com suas crianças e adolescentes e mantenham as vacinas em dia, garantindo mais saúde e prevenção para todos.
