Dia D de Vacinação em Óbidos será neste sábado, 18 de outubro

Campanha tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), realiza neste sábado, 18 de outubro, o Dia D de Vacinação, com atendimento das 8h às 12h, em diversas unidades de saúde do município.

A ação faz parte da campanha nacional “Vacina Sempre Brasil”, que tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos (até 14 anos, 11 meses e 29 dias).

Com o lema “Vacinar é cuidar de quem você ama”, a campanha reforça a importância da proteção individual e coletiva, lembrando que “vacinas salvam vidas” e ajudam a proteger não apenas quem recebe a dose, mas toda a comunidade.

Locais de vacinação

Centro: Unidade de Saúde Zuria Conti Galati

Unidade de Saúde Zuria Conti Galati Fátima: Escola Guilherme Lopes de Barros

Escola Guilherme Lopes de Barros Cidade Nova: Unidade de Saúde Lauro Corrêa Pinto e Centro de Saúde de Óbidos

Unidade de Saúde Lauro Corrêa Pinto e Centro de Saúde de Óbidos São Francisco: Unidade de Saúde Helena Ferreira Ribeiro

Unidade de Saúde Helena Ferreira Ribeiro Santa Terezinha: Unidade de Saúde Jofre de Matos Cohen e Academia da Saúde

Unidade de Saúde Jofre de Matos Cohen e Academia da Saúde Perpétuo Socorro: Escola Hugo Ferrari

Escola Hugo Ferrari Distrito do Flexal: UBS Nazareno Venâncio Ribeiro

UBS Nazareno Venâncio Ribeiro Vila União do Curumu: UBS Jardilene da Gama Almeida

Documentos necessários

Para vacinar, é importante levar:

Carteira de Vacinação

Cartão do SUS

CPF e RG

A SEMSA reforça o convite para que os pais e responsáveis compareçam com suas crianças e adolescentes e mantenham as vacinas em dia, garantindo mais saúde e prevenção para todos.

