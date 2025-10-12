Menu

Menu serviços

Dia D de Vacinação em Óbidos será neste sábado, 18 de outubro

Dia D de Vacinação em Óbidos será neste sábado, 18 de outubro
Dia D de Vacinação em Óbidos será neste sábado, 18 de outubro

Campanha tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), realiza neste sábado, 18 de outubro, o Dia D de Vacinação, com atendimento das 8h às 12h, em diversas unidades de saúde do município.

A ação faz parte da campanha nacional “Vacina Sempre Brasil”, que tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos (até 14 anos, 11 meses e 29 dias).

Com o lema “Vacinar é cuidar de quem você ama”, a campanha reforça a importância da proteção individual e coletiva, lembrando que “vacinas salvam vidas” e ajudam a proteger não apenas quem recebe a dose, mas toda a comunidade.

Locais de vacinação

  • Centro: Unidade de Saúde Zuria Conti Galati
  • Fátima: Escola Guilherme Lopes de Barros
  • Cidade Nova: Unidade de Saúde Lauro Corrêa Pinto e Centro de Saúde de Óbidos
  • São Francisco: Unidade de Saúde Helena Ferreira Ribeiro
  • Santa Terezinha: Unidade de Saúde Jofre de Matos Cohen e Academia da Saúde
  • Perpétuo Socorro: Escola Hugo Ferrari
  • Distrito do Flexal: UBS Nazareno Venâncio Ribeiro
  • Vila União do Curumu: UBS Jardilene da Gama Almeida

Documentos necessários

Para vacinar, é importante levar:

  • Carteira de Vacinação
  • Cartão do SUS
  • CPF e RG

A SEMSA reforça o convite para que os pais e responsáveis compareçam com suas crianças e adolescentes e mantenham as vacinas em dia, garantindo mais saúde e prevenção para todos.

www.obidos.net.br  - Com informações Comunicação/PMO

Acessos: 89