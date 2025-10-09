16ª Edição do Evento “Criança Feliz” celebrou o Dia das Crianças em Óbidos

Óbidos, Pará – Neste domingo, 12 de outubro de 2025, a cidade de Óbidos viveu mais um dia de alegria e confraternização com a realização da 16ª Edição do evento “Criança Feliz”, organizado por Dona Rosa Paiva, que há anos dedica seu tempo e esforço para proporcionar momentos especiais às crianças da comunidade.

Com o tema “A festinha do Dia das Crianças”, o evento reuniu dezenas de meninos e meninas, acompanhados de suas famílias, para um dia repleto de brincadeiras, diversão e solidariedade. A programação contou com atividades tradicionais como dança da cadeira, corrida do ovo na colher, corrida no saco, cabo de guerra, come maçã e bingo, que garantiram risadas e muita animação.

Além das brincadeiras, todas as crianças receberam presentes, gesto que fez brilhar ainda mais os olhos dos pequenos. Para completar a festa, Dona Rosa e sua equipe prepararam um lanche especial, com munguzá, kikão, pipoca e refrigerantes, garantindo energia e alegria até o fim do evento.

A iniciativa, que já faz parte do calendário afetivo da cidade, demonstra o carinho e o comprometimento de Dona Rosa Paiva com a infância obidense, fortalecendo os laços comunitários e o espírito de solidariedade. “O importante é ver o sorriso das crianças e saber que este dia fica guardado na memória delas”, destacou Dona Rosa.

Por que comemoramos o Dia das Crianças em 12 de outubro?

O Dia das Crianças foi criado no Brasil em 1924, por meio de um decreto do então presidente Arthur Bernardes, após uma proposta do deputado federal Galdino do Valle Filho. A data escolhida foi 12 de outubro, com o objetivo de homenagear as crianças e destacar a importância da infância na formação do cidadão.

Com o passar dos anos, a celebração ganhou força e se tornou uma das datas mais queridas do calendário nacional, promovendo momentos de lazer, carinho e união familiar — como o vivido na 16ª edição do evento “Criança Feliz”.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade