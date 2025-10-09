ÓBIDOS: Semab realizará formação voltada para o fortalecimento das associações rurais

Óbidos (PA) – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (Semab), realizará nesta sexta-feira, 17 de outubro, um momento de formação voltado para o fortalecimento das organizações sociais.

O evento será realizado em parceria com o Instituto Federal do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, no auditório da instituição, localizada na Avenida Prefeito Nelson Souza, s/n, bairro Perpétuo Socorro, com início às 8h30.

A ação tem como público-alvo produtores rurais, membros de associações e cooperativas, e tem o objetivo de incentivar a participação nas atividades coletivas e fortalecer as organizações sociais do município.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Abastecimento, essa iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em promover a capacitação e o desenvolvimento do setor rural, estimulando o associativismo e a cooperação entre os produtores locais.

Serviço

Evento: Momento de formação para o fortalecimento das organizações sociais

Data: 17 de outubro (sexta-feira)

Horário: 8h30

Local: Auditório do IFPA – Campus Óbidos

Endereço: Avenida Prefeito Nelson Souza, s/n – Bairro Perpétuo Socorro

