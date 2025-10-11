UFPA amplia oferta de residências em saúde com novos programas multicampi

Com o compromisso de fortalecer a formação de profissionais e ampliar o acesso à saúde em diferentes regiões do estado, a Universidade Federal do Pará (UFPA) foi contemplada pelo Ministério da Saúde com novas vagas e bolsas para Programas de Residência em Área Profissional da Saúde. As formações, que serão ofertadas em diversos campi do interior, nas modalidades uniprofissional e multiprofissional, representam um importante avanço na interiorização da educação e na qualificação de profissionais para atuar nos serviços públicos de saúde.

Os novos programas abrangem as áreas de Saúde Animal e Ambiental, Assistência Farmacêutica e Atenção Cirúrgica Especializada, tendo um total de 127 vagas disponibilizadas, distribuídas entre os Campi de Altamira, Belém, Bragança e Castanhal. As especialidades incluem Atenção em Oncologia; Atenção à Saúde do Idoso; Atenção ao Paciente Crítico; Atenção à Saúde da Mulher e da Criança; Atenção Integral no Sistema Público de Saúde; Patologia Bucal; Saúde Coletiva; Enfermagem Obstétrica; Atenção à Clínica Especializada – Fonoaudiologia; Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Silvestres; Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais; Clínica de Grandes Animais; Medicina Veterinária Preventiva; Diagnóstico por Imagem em Medicina Veterinária; Patologia Animal; Patologia Clínica Veterinária; Saúde Animal Integrada a Saúde Pública; Farmácia Clínica; e Enfermagem em Central de Material e Esterilização.

As oportunidades contemplam profissionais da Biologia, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Odontologia, Medicina Veterinária, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. Segundo Evander de Jesus Oliveira Batista, professor da UFPA e coordenador-geral da Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde (Coremu), os novos programas de residência têm impacto direto na qualificação profissional e no fortalecimento do atendimento em saúde em toda a região amazônica.

“A nossa região é extensa e ainda há comunidades que carecem de profissionais especializados. O papel da UFPA, junto ao Ministério da Educação e ao Ministério da Saúde, é qualificar bem esses profissionais e proporcionar atendimento qualificado para todo o estado”, destaca o coordenador.

Entre os novos programas aprovados pela Comissão Nacional de Residência em Saúde (CNRMS/MEC), alguns se destacam pelo impacto social e pela inovação. O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família – Campo, Floresta e Águas, por exemplo, atuará diretamente no atendimento de populações ribeirinhas. Já o Programa Multiprofissional de Vigilância em Saúde, que será ofertado no município de Cametá, terá foco na atenção às comunidades das ilhas do Baixo Tocantins.

Outro destaque é o Programa Multiprofissional de Saúde – Genética e Genômica, o primeiro do país nessa área a ser aprovado pela CNRMS/MEC, a ser ofertado no Campus Belém. A Universidade também ofertará os programas em Saúde Auditiva, voltado para fonoaudiólogos, e Anestesiologia Veterinária, ofertado no Campus Castanhal.

As novas residências, de acordo com a coordenação responsável, terão um processo seletivo simplificado, previsto para janeiro de 2026, conforme a liberação das bolsas.

FONTE: Comunicação/UFPA