NOTA DE PESAR – Falecimento de Sinira Amaral Carvalho

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Sinira Amaral Carvalho, ocorrido na manhã desta sexta‑feira, 5 de junho de 2026, na cidade de Belém – PA.

Seu corpo será velado em Belém e posteriormente seguirá para Óbidos, onde será sepultado, permitindo que familiares, amigos e a comunidade possam prestar suas últimas homenagens.

Neste momento de dor, solidarizamo-nos com todos os familiares e amigos, desejando força e serenidade para atravessar essa perda irreparável. Que a memória de Sinira permaneça viva nos corações daqueles que a amaram.

Nossos sentimentos!

Equipe do Site www.obidos.net.br