Aberto edital para apoio a iniciativas em territórios da Amazônia Legal

Chamada pública recebe projetos voltados ao fortalecimento de práticas sustentáveis, à adaptação às mudanças climáticas e à valorização dos conhecimentos tradicionais.

Organizações representativas de povos indígenas e povos e comunidades tradicionais podem apresentar propostas para o Edital de Apoio a Projetos Locais nº 01/2026, no âmbito da Modalidade Comunidades do Projeto Floresta+ Amazônia. As inscrições estão abertas até 4 de setembro de 2026.

O edital prevê apoio financeiro a projetos voltados à gestão ambiental e territorial em territórios da Amazônia Legal. As iniciativas poderão abordar ações relacionadas à conservação da biodiversidade, à adaptação às mudanças climáticas e ao desenvolvimento sustentável, conforme as diretrizes estabelecidas no edital.

As propostas deverão ser desenvolvidas em uma das sete localidades prioritárias definidas no edital: Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, zona litorânea do Amapá e Pará, Arquipélago do Marajó (PA) e municípios do Lavrado de Roraima.

Os projetos poderão contemplar até três eixos temáticos:

desenvolvimento de práticas produtivas sustentáveis ligadas à sociobiodiversidade;

ações de enfrentamento às mudanças climáticas e às desigualdades socioambientais; e

valorização das práticas socioculturais, da comunicação comunitária e da educação ambiental, incluindo iniciativas voltadas à proteção das mulheres e da primeira infância.

Entre as atividades previstas estão a implantação de sistemas agroflorestais, a recuperação de áreas degradadas, a organização de brigadas comunitárias de combate a incêndios, a melhoria da infraestrutura comunitária, a valorização dos conhecimentos tradicionais, a produção de materiais educativos, a elaboração de instrumentos de gestão territorial e ambiental e iniciativas de geração de renda sustentável.

O edital estabelece duas faixas de financiamento. A primeira contempla projetos com valores entre R$ 200 mil e R$ 300 mil para atuação em um eixo temático. A segunda prevê apoio entre R$ 301 mil e R$ 650 mil para propostas que integrem até dois eixos temáticos.

A previsão é selecionar até 14 projetos, com até duas propostas por localidade prioritária. As iniciativas deverão ser executadas ao longo de 2027, com duração máxima de 12 meses.

Podem participar organizações da sociedade civil e organizações não governamentais sem fins lucrativos, legalmente constituídas há pelo menos três anos e representativas das comunidades beneficiárias. O edital também prevê a possibilidade de parcerias com instituições públicas, organizações de pesquisa e outros atores locais, conforme os critérios estabelecidos no instrumento.

Mais informações estão disponíveis aqui

Sessões informativas

O edital, os formulários de inscrição e as orientações para participação estão disponíveis na página do Projeto Floresta+ Amazônia.

Também serão realizadas sessões informativas on-line para esclarecimento de dúvidas nos dias 6 de agosto de 2026, das 15h às 18h (horário de Brasília), com orientações para elaboração dos projetos, e 20 de agosto de 2026, das 16h às 18h (horário de Brasília), para esclarecimentos sobre a chamada pública.

O acesso às sessões será encaminhado ao e-mail informado no formulário de inscrição.

Informações adicionais poderão ser solicitadas pelo endereço eletrônico Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou pelo WhatsApp (61) 99689-1353.

Clique aqui e consulte o edital

Floresta+ Amazônia

O Projeto Floresta+ Amazônia é desenvolvido no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), implementado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e financiado pelo Fundo Verde para o Clima (GCF).

FONTE: MDA