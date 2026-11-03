Bispo Diocesano faz apelo à população contra queimadas no território da Diocese de Óbidos

Dom Bernardo Johannes manifestou preocupação com a fumaça e os diversos focos de incêndio encontrados durante visitas a municípios da região. Ele alerta para os riscos à saúde, ao meio ambiente e à segurança da população.

O período de estiagem na região amazônica aumenta o risco de queimadas e incêndios, devido à redução da umidade e ao ressecamento da vegetação. Em Óbidos, no oeste do Pará, a situação tem despertado preocupação após diferentes ocorrências de incêndios registradas no município, entre elas no lixão municipal, na área do antigo matadouro, no Buracão da AABB e, mais recentemente, em um projeto agroflorestal do Instituto Federal do Pará (IFPA) – Campus Óbidos e nas proximidades da comunidade Semente do Verbo, ligada à Diocese de Óbidos.

Vídeo de Dom Bernardo....

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Diante desse cenário, o bispo diocesano, Dom Bernardo Johannes, fez um apelo à população para que evite provocar queimadas e adote atitudes responsáveis para prevenir incêndios.

A preocupação do religioso aumentou após visitas a municípios que integram o território da Diocese de Óbidos, Oriximiná, Curuá, Alenquer e outros. Durante o percurso, ele observou uma grande quantidade de fumaça e diversos focos de incêndio, situação que evidencia os riscos enfrentados pelas comunidades neste período de estiagem.

Dom Bernardo chama a atenção para a necessidade de conscientização e da colaboração de todos na preservação da vida, da saúde e do meio ambiente. Uma pequena faísca pode dar início a um incêndio de grandes proporções, provocando destruição da vegetação, prejuízos materiais e problemas respiratórios em decorrência da fumaça.

Cuidados para evitar queimadas

Durante o período de estiagem, algumas medidas são fundamentais para prevenir incêndios e evitar a propagação das chamas:

Não colocar fogo em lixo, folhas, entulhos ou outros materiais, especialmente em terrenos, quintais e áreas próximas à vegetação seca;

Não jogar pontas de cigarro acesas em ruas, terrenos ou margens de estradas;

Evitar o uso de fogo para limpeza de terrenos e áreas rurais;

Manter terrenos e áreas próximas às residências livres de materiais secos e inflamáveis;

Não deixar garrafas de vidro, latas ou outros objetos que possam contribuir para a concentração de calor expostos ao sol;

Redobrar os cuidados com fogueiras e outras fontes de calor em áreas rurais, apagando completamente o fogo antes de deixar o local;

Ao identificar um princípio de incêndio, comunicar imediatamente os serviços de emergência e não tentar combater as chamas sozinho quando houver risco à segurança;

Orientar crianças e adolescentes sobre os perigos de brincar com fósforos, isqueiros e outros objetos que possam provocar incêndios.

Prevenção é responsabilidade de todos

Em um período marcado pela vegetação mais seca e pelas condições favoráveis à propagação do fogo, a prevenção é uma responsabilidade coletiva. Pequenas atitudes podem evitar grandes incêndios, proteger a biodiversidade amazônica e garantir a segurança das famílias.

A população também deve denunciar pessoas que estejam provocando queimadas, contribuindo para que as autoridades competentes possam tomar as providências necessárias.

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