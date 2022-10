A LEITURA E A ESCRITA

Por Otávio Figueira.

Em tempos passados, na minha querida Óbidos, várias gerações tiveram o privilégio e a oportunidade de conceberem em suas bases educacionais professores altruístas que, sem pretensões, a não ser o prazer de ensinar/educar, lutavam bravamente para, a seu modo, despertar a juventude para o futuro.

Entre tantos "heróis" da educação, cada um a seu tempo, uma frase me marcou até hoje não só pela constatação do ensinamento como também serviu de alicerce para meus filhos, foi proferida pelo saudoso professor Manduca Valente em sua diária "aposta", valendo bolo de palmatória com um “furiquinho” no meio, entre alunos, após um longo ditado em que o felizardo era o que menos "maltratava" a língua portuguesa: " A leitura é a base de uma boa escrita".

Particularmente, porém, não tenho toda essa bagagem de articulista que vários conterrâneos, ao longo de suas vidas, exercem com maestria. Alguns artigos que escrevo, entretanto, ocorrem de um fato que marcou minha vida, da percepção momentânea, do encontro entre amigos, por lazer mesmo e, assim, vai.

No entanto, não faltam incentivos de amigos para que eu transforme meus artigos em publicação de um livro. Tal atitude é nobre, edificante, massageia o ego, mas não é fácil, ainda mais quando o escritor não tem ajuda de patrocinadores em que o investimento é próprio contando, enfim, somente com os leitores.

Falando em investimento/lançamento, meu irmão-pai Haroldo Figueira, este sim, exímio dominador da pena, depois de longos anos de cobrança, finalmente lançou o seu primeiro livro intitulado “A Nobreza da Gratidão”, embora sendo "suspeito" em tecer elogios, posso afirmar que é uma obra prima, de conteúdo bem fundamentado em um tema que acontece a cada momento do nosso cotidiano, pois não vou aqui quebrar a curiosidade da leitura de cada um que adquirir o exemplar.

Por outro lado, para colaborar com o incremento do seu conhecimento e da felicidade do autor, utilize-se da modernidade do PIX/CHAVE Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , no valor simbólico de R$ 45,00(já com a postagem paga), informando pelo e-mail( o mesmo do PIX/CHAVE), o endereço completo para a remessa do exemplar.