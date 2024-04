IFPA lança Edital de Concurso Público para Professores, com provas em Santarém

O Edital abre vagas para as áreas de Ciências Biológicas, Geografia e Informática

O Instituto Federal do Pará – IFPA publicou o Edital 05/2024 de Concurso Público para Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico destinado ao preenchimento de 03 vagas imediatas no Quadro de Pessoal Permanente do IFPA, com dedicação exclusiva de 40 horas semanais. As vagas são para as áreas de Ciências Biológicas, Geografia e Informática, uma para cada.

O salário inicial varia de R$ 4.875,18, para profissionais graduados, a R$ 10.481,64, para doutores.

As inscrições iniciam 22 de abril e vão até 10 de maio de 2024, exclusivamente via Internet, pelo site de Concurso do IFPA, mediante taxa de inscrição de R$ 170,00.

O processo seletivo contará com três fases: Prova Objetiva, Prova de Desempenho Didático e Prova de Títulos, a serem realizadas em Santarém (PA), em datas conforme descrito no Cronograma do Edital, Anexo II.

As cidades onde os candidatos classificados no Edital irão exercer as atividades profissionais serão apresentadas ao longo da vigência do concurso, com lotação e nomeação conforme ordem de classificação e prioridade, respeitando os percentuais de cotas de pessoas negras e PCD.

Os servidores poderão ter os seguintes benefícios: auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, saúde suplementar e outros amparados pela legislação em vigor.

Confira o edital na íntegra e seus anexos pelo site

- EDITAL E ANXOS

Para mais informações, entre em contato com a Comissão do Concurso Público pelo e-mail institucional: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

FONTE: IFPA