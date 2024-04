INSS inicia atendimentos na Câmara de Vereadores de Óbidos

Diariamente serão realizados 60 atendimentos, confira os serviços oferecidos.

Óbidos, 23 de abril de 2024 - A Câmara de Vereadores do município de Óbidos será o ponto central dos atendimentos da Superintendência Regional do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nos dias 23, 24 e 25 de abril. Essa iniciativa do INSS Itinerante foi estabelecida após uma solicitação da presidência da Câmara, devido à interrupção dos atendimentos do BarcoPrev, atualmente em manutenção e sem previsão de retorno para este ano.

"A solicitação feita em plenário partiu do vereador Irmão Negão, após diálogo com seus colegas parlamentares. Hoje, estamos disponibilizando todos os recursos necessários para que os atendimentos ocorram da melhor maneira possível. Este é um dia histórico para a Câmara, que, ao reconhecer a necessidade da população, não mediu esforços para tornar isso uma realidade", afirmou o presidente da Câmara de Óbidos, Rylder Afonso - PSD.

Atendimesntos do INSS em Óbidos

Diariamente, serão realizados cerca de 60 atendimentos, com 30 agendamentos pela manhã, iniciando às 8 horas, e outros 30 à tarde, a partir das 14 horas.

"Hoje (23), iniciamos os atendimentos em Óbidos com o objetivo de aliviar a fila de pessoas que necessitam dos serviços do INSS em nossa região. Muitos enfrentam dificuldades para se deslocar até a sede regional, mas com esta ação, estamos levando os serviços até Óbidos. Gostaria de agradecer ao presidente da Câmara de Vereadores de Óbidos, Rylder Afonso, pelo empenho e sensibilidade em reconhecer a importância dessa iniciativa itinerante em nosso município", disse o superintendente regional do INSS, Francinei Almeida da Silva.

Serviços Oferecidos:

Serviços de protocolar qualquer espécie de pedido de benefício.

Serviços de qualquer tipo de consulta solicitada pelos cidadãos.

Protocolar Pedidos de benefícios por incapacidade (Auxílio doença) Via Atestmed.

Orientar sobre qualquer dúvida apresentada pelos cidadãos.

Emissão de senhas GOV.

Fonte: Comunicação/CMO