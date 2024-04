Santarém foi sede do 6° Ciclo de Formação do Unicef

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDC) de Óbidos, Elison Santos, participou do evento.

Santarém foi sede nessa terça-feira, 23, na Escola de Artes Emir Hermes Bemerguy, do 6º Ciclo de Formação do Unicef. O último encontro formativo do Selo Unicef edição 2021/2024 trouxe o tema 2º Fórum Comunitário e Revisão da Metodologia do Selo.

De acordo com o Unicef, o foco deste momento segue o esforço conjunto para a promoção e fortalecimento das políticas municipais de garantia e defesa dos direitos de crianças e adolescentes com ênfase na entrega das atividades dos sete resultados sistêmicos, bem como seus respectivos indicadores de impactos sociais e no eixo de participação social e gestão por resultados.

A articuladora do selo Unicef, Roselene Andrade, destacou que Santarém está buscando sua 6ª certificação e que muitos avanços já aconteceram na política da infância no município.

"Esse ano, o Selo trouxe a Lei da Escuta protegida. Santarém se destaca por já estar com essa lei implementada, com o comitê formado, passado por capacitação, fluxo criado e agora nós vamos para o protocolo para que toda a rede de defesa e proteção do município de Santarém passe a adotar o fluxo e o protocolo estabelecido dentro da Lei. Já estamos, também, na elaboração do plano municipal de enfrentamento ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, que inclusive é parâmetro para outros municípios, então estamos bem avançados, já contabilizamos e pontuamos e ainda vamos realizar o Fórum Comunitário que é uma das últimas atividades e com isso vamos dar por encerrado as ações deste ciclo, contabilizando melhoras nos indicadores da política de defesa e proteção de crianças e adolescentes", destacou Roselene.

Elison Santos, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDC) de Óbidos, estava entre os oito municípios participantes.

"Toda formação, toda capacitação ela é importante e esse ciclo vem trazer para nós do município de Óbidos essa facilidade de trabalhar mais ainda este ciclo. O processo de aquisição do selo tem trazido uma facilidade de trabalhar os indicadores em conjunto com todas as políticas transversais no município e a gente tem colhido bons frutos deste momento", avaliou o presidente.

A secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito, destacou a importância de Santarém estar sediando esse momento que marca a reta final rumo a mais uma certificação.

"Esse certificado é importante para todos os municípios da região Norte, que cuida bem de perto para melhorar os índices de crianças e adolescentes. Nós estamos nas etapas finais dessa certificação que acompanha os quatro anos de gestão das prefeituras que estão inscritas no Selo. Todos os municípios já estão ansiosos para essa cerificação. Criança e adolescente é sempre prioridade e parabenizamos os municípios presentes com suas equipes que estão procurando cada vez mais melhorias na política pública para estes públicos", avaliou Celsa.

“A partir da capacitação de hoje, os municípios poderão sair daqui realmente preparados para realizar o 2º Fórum Comunitário, que é a última grande reunião e atividade dessa edição 2021/2024 do selo Unicef, onde cada município fará uma grande reunião com diversos atores do sistema de garantia de direitos, pra que o município possa realmente fazer uma avaliação de quais que foram os progressos na agenda da infância e adolescência", observou Higor Hebert, assistente executivo do Selo Unicef Brasília.

Estiveram participando mobilizadores de adolescentes, articuladores do Selo UNICEF e representantes de Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdca) de oito municípios.

FONTE: Comunicação/PMS