Entrevista Coletiva com o prefeito de Óbidos, Chico Alfaia e secretários

Aconteceu nesta quinta-feira, dia 19, uma coletiva de imprensa com o Prefeito Chico Alfaia e seus secretários municipais, os quais falaram sobre vários assuntos, pavimentação, reforma de escola, concurso público e principalmente sobre o Plano de Contingenciamento por conta do Coronavírus,

O Prefeito Chico Alfaia iniciou falando sobre a sua viagem a Belém em busca de recursos para o município e comentou sobre a pavimentação de ruas e da reforma da escola Felipe Patroni.

Quanto a Pavimentação:

Alfaia informou que uma Licitação foi homologada para conclusão de asfaltamento de algumas ruas da cidade. Informou que a empresa que ganhou a licitação, a qual comunicou que as maquinas já estão prontos pra serem encaminhadas para Óbidos, assim que seja emitida a ordem de serviço.

Quanto a Escola Felipe Patroni

“Estivemos na Escola Felipe Patroni mostrando o projeto de reforma e afirmamos que com ou sem ajuda do governo estadual ou federal a prefeitura faria essa reforma”, comentou Alfaia. Informou que o Deputado Federal se interessou com o pleito da reforma e levou ao Governador, que se comprometeu em dar o restante da reforma, haja vista que a prefeitura já tem em caixa 500 mil reais, que totaliza 1,1 milhão para a reforma da Escola. “Só pra alertar a população que não tem o dinheiro do estado em caixa, ainda precisa fazer um convênio com a Seduc, mas vamos reformar a Escola”, informou.

Quanto ao Concurso Público

O Prefeito garantiu que o Concurso Público para a Prefeitura de Óbidos irá sair. Claudir Marinho, um dos membros da comissão do Concurso, informou que foi necessário fazer um projeto de lei para reformular os cargos, mas que já existe uma comissão nomeada que realizará o Concurso Público e que estarão fazendo um Chamamento Público para escolha da empresa ou fundação que promoverá o concurso. Informou também que já foi feita minuta, análise pelo setor jurídico e encaminhada a comissão de licitação para fazer o Chamamento das empresas. Informou que todas as etapas do concurso estão sendo fiscalizadas pelo Ministério Público para dar maior transparência possível, assim como foi registrado junto ao Tribunal de Contas do Estado. Não tem data específica para realização do concurso, somente depois de for selecionada a empresa que realizará o mesmo.

Quando ao Plano de Contingenciamento por conta do Coronavírus

A secretária de saúde, Nathália Tavares, iniciou informando que recebe diariamente as informações da Cespa e que segundo ela, oficialmente no Pará existe apenas um caso que foi anunciando nesta quarta-feira(18) pelo governo do Estado. Informou que está sendo publicado um decreto com as regras para as providências quanto ao enfrentamento a pandemia do coronavírus em Óbidos. O decreto proíbe a partir desta sexta-feira, dia 20, qualquer evento que reúna muitas pessoas e também suspende as aulas das escolas do município por 20 dias, entre outras providências. Nathália fez um apelo a população para que fique em casa e que saia somente se for de extrema necessidade. Pois o isolamento social é uma forma de evitar a contaminação do coronavírus. Informou que que oficialmente não tem nenhum caso confirmado em Óbidos, Oriximiná e Porto Trombetas. Quanto as embarcações que chegam em Óbidos, as pessoas que descem da viagem deverão ser monitoradas, com acompanhamento de informações do histórico da viagem, de onde veio, se tem casos de coronavirus, para tomada de providências, como isolamento, se for o caso. Outras providências serão tomadas, como poderão ver no Decreto que postamos no link seguinte.

Finalizando, Alfaia fez um apelo. “As aulas nas escolas serão suspensas a partir de amanhã(20) e cabe as famílias a grande responsabilidade de deixarem seus filhos em casa, para que evitem a contaminação com o vírus, pois o decreto não fala que são férias coletiva, fique em casa. Só cabe a nós e a população de Óbidos essa grande responsabilidade de não deixar que o vírus se instale entre nós”, finalizou.

