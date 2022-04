Semana da Literatura Obidense homenageia a escritora obidense Edith Carvalho

Será realizado no Período de 18 a 22 de abril de 2022 a Semana da Literatura Obidense, que homenageia a escritora obidense Edith Carvalho, conforme convite e agenda a seguir.

Ainda coomo parte da Agenda Cultural, no dia 23 de abril, será inaugurado o Palco de Apresentação com o Nome de músico obidense Wander de Andrade (in memoriam).

Confira a programação:

CONVITE

A Prefeitura Municipal de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, tem a satisfação de convidar Vossa Senhoria para participar da Semana da Literatura Obidense que ocorrerá no período de 18 a 22 de abril de 2022; nas dependências da Casa da Cultura. A temática a ser trabalhada será: “Literatura e Obidensealidades”. O evento fará uma justa homenagem a Escritora obidense Edith Carvalho.

Programação:

Segunda-feira: 18.04.2022 – 20h Palestra de Abertura e visitação à Exposição Literária.

Palestrante: Profª. Drª. Marilene Maria Aquino Castro de Barros

Dias: 19; 20 e 21.04.2022 – 09h as 22h Visitação à Exposição Literária.

Sexta-feira: 22.04.2022 – 20h Palestra em homenagem a Escritora Edithe Carvalho.

Palestrante: Profº. Historiador Carlos Augusto Sarrazin Vieira

REALIZAÇÃO:

Prefeitura Municipal de Óbidos

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Biblioteca Pública Municipal de Óbidos

Casa da Cultura

Rua: Ildefonso Guimarães, s/nº - Centro

Óbidos-Pará