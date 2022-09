Participe da Domingueira do PARAENSE E. C.

A Diretoria Provisória do Paraense Esporte Clube, em Óbidos, realizará no dia 09 de outubro de 2022, a “DOMINGUEIRA DO PARAENSE E. C.”, que acontecerá na Sede da AABB e terá como atração principal Gilvandro Costa, o Rei do Arrocha, e no pré show Didico e Trio.

Os ingressos para o evento estão sendo vendidos a R$ 20,00, com direito a uma feijoada e um bingo de uma novilha no valor de R$ 1.500,00.

Segundo Adailson Pinto, um dos organizadores, o evento tem como objetivo angariar recursos para PARAENSE E. C. se reestruturar e poder participar do campeonato obidense.

Veja o Convite:

“Alô nação vermelha e branca, o gigante voltou!!!

O Paraense Esporte Clube, por meio de sua diretoria, convida o público em geral, a participar da Feijoada do Papão, que realizar-se-á no dia 09.10.2022, a partir das 11h, na AABB.

Atração: Gilvandro Costa, o Rei do Arrocha

Pre-Show: Didico e Trio

Posto de Venda: Arthur Junior e Ronilson Santos, popular Dhay.”

CARTAZ