Conheça as atrações do  XXX Festival do Jaraqui de Óbidos

O Festival do Jaraqui, o mais tradicional de Óbidos, no oeste do Pará, acontece neste fim-de- semana na orla do rio-mar, o Amazonas, com a expectativa de reunir cinco mil obidenses ávidos para saborear o mais frequente peixe destas paragens.

O XXX Festival do Jaraqui será aberto nesta sexta-feira, 09, em noite de lua cheia, com festa na sede da Associação Cultural Obidense (ACOB), que promove o evento e administra o Museu Integrado de Óbidos. A festa será comandada por Di Paula e sua banda, que atraem sempre um grande público em seus eventos, com “esquenta” a cargo de Joelson Araújo e Netinho.

No sábado, 10, o Baile do Jaraqui, que será realizado na sede social da Associação Recreativa Pauxis, (ARP), tendo três atrações especiais: Eduardo Dias, lançando em sua terra natal seus recentes sucessos em disco de carimbó, acompanhado pelo grupo santareno Carimbatuque, que arrasou em sua última apresentação, há pouco mais de um mês, na terra dos Pauxis, e tendo como ponto alto o grupo Circuito de Bar, também de Santarém, um dos mais reconhecidos em todo o Baixo-Amazonas.

O Baile dos Pauxis seria realizado a bordo do navio Cidade de Nhamundá, mas teve que ser cancelado diante do brusco falecimento do empresário Romualdo Amaral – que Deus o tenha – genitor do proprietário da embarcação, o Reginaldo – Gico – Amaral.

O domingo, 11, reserva aos amantes de Óbidos, a mais portuguesa das cidades amazônicas, uma piracema de atrações, com a presença de DJ de Porto Trombetas, show de Joelson Araújo, Netinho e sua banda, eleição da Miss Jaraqui 2017, Banda Laser, a apresentação de Eduardo Dias e Carimbatuque e finalizando com o grupo Tamurás, de Juruti, trazendo a magia das tribos daquele município e as tradicionais toadas dos bois de Parintins.

“Com todo o respeito a todas as atrações contratadas, é bom não esquecer que a grande estrela do festival será vossa excelência, o Jaraqui”, destaca o jornalista Ronaldo Brasiliense, presidente da ACOB, no comando de seu primeiro festival à frente da entidade.

O XXX Festival do Jaraqui, que começa nesta sexta e segue até domingo, tem o apoio integral e irrestrito da Prefeitura Municipal de Óbidos. “O Festival do Jaraqui é uma tradição obidense, que se renova ano a ano, assim como as piracemas na frente da cidade”, resume o prefeito Chico Alfaia, ressaltando que a população de Óbidos abraça o Festival do Jaraqui como uma das principais atrações turística do município, e que terá sempre integral apoio durante sua administração.

“Esperamos que o XXX Festival do Jaraqui alcance o sucesso esperado e que todos se divirtam na maior paz e harmonia”, afirma o secretário municipal de Cultura, Luiz Carlos Queiroz, que participou ativamente dos preparativos do festival.

Compareça!

FONTE: ACOB

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.