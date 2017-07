Músicos obidenses homenageiam Sant´Ana e emocionam o público

Com o tema desta terça-feira, dia 24, “Cantarei ao senhor que fez brilhar sua glória”, os músicos obidenses se apresentaram no palco do Cliper de Sant´Ana e fizeram brilhar os seus cantos em homenagem a padroeira do obidenses, Senhora Snat´Ana.

Foi uma noite memorável e muito especial, onde os músicos se apresentaram cantando músicas religiosas e deram o melhor de si para celebrar Senhora Sant´Ana, os quais foram muito aplaudidos pelas pessoas que estiveram presente na Praça de Sant´Ana.

Estiveram no palco Artur Jr, Gisele Silva, Neto Moreno, Vânia Ferreira, Marcos Cantuária Douglas Freire, Aristides Dias, Joelson, entre outros. Frei Joel e Frei Carlos também se apresentaram e foram ovacionados pelo público que se aglomerou em frente ao palco.

No final do show, todos os músicos subiram ao palco e juntos cantaram em homenagem a Sant´Ana e emocionaram o público que esteve presente no Cliper e na Praça de Sant´Ana.

