CBM faz varredura na área do acidente com embarcações em Óbidos

Segundo o comando de Operações do Corpo de Bombeiros (CBM), desde as seis horas desta sexta-feira (04) uma equipe de mergulhadores formada por militares de Belém e de Santarém, iniciaram a varredura na área do acidente envolvendo o Navio Mercante “Mercosul Santos” e o Empurrador da empresa Bertolini, com o objetivo de localizar o Empurrador, que estaria a uma profundidade de 60 metros.

O acidente ocorreu na madrugada da última quarta-feira (02), quando o navio da empresa Mercosul, que seguia para Manaus, bateu no rebocador que deslocava várias balsas da empresa Bertolini Transportes. Duas pessoas conseguiram se salvar, outras nove continuam desaparecidas. A suspeita é que os corpos possam estar presos nos compartimentos do rebocador, pois a informação da empresa é à hora da colisão todos estariam dormindo.

A operação conta com o auxílio de uma corda de 300 metros, que será conectada a dois barcos. Assim que o engate for feito, iniciam-se os mergulhos, respeitando os limites técnicos de profundidade e com o objetivo de se confirmar a localização do rebocador. Caso nada seja encontrado, os mergulhadores retornarão à superfície e continuarão a varredura. Isso será mantido até que seja encontrado o local exato onde está a embarcação.

No âmbito da Polícia Civil, o diretor do Grupamento Fluvial da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa, delegado Dilermando Dantas, já iniciou o trabalho de investigação juntamente com um grupo de policiais da Delegacia de Óbidos. De acordo com Dantas, a polícia começou a ouvir os envolvidos no acidente, no caso, os tripulantes do navio Mercosul Santos, que se chocou com o rebocador.

