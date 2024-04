Direção da ARQMOB visita Comunidades Quilombolas das Cabeceiras em Óbidos

Entre os dias 25 e 26 de abril de 2024, membros da direção da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Município de Óbidos (ARQMOB) realizaram uma visita às comunidades quilombolas da área das cabeceiras, em Óbidos. Esta visita abrangeu comunidades como São José, Matá, Silêncio e Cuecé, onde foram promovidos encontros importantes para discutir a continuidade e fortalecimento do movimento quilombola na região.

Durante os encontros, a equipe da ARQMOB destacou os trabalhos já realizados pela associação, bem como os planos futuros, ressaltando o aumento das parcerias com diversas instituições em prol do movimento quilombola de Óbidos. Houve também uma discussão sobre a organização interna do movimento e os próximos passos a serem tomados para promover melhorias e fortalecer ainda mais a comunidade.

O Coordenador Administrativo da ARQMOB, Douglas Sena, expressou sua gratidão pelo empenho, dedicação e esforço de todos os envolvidos nos trabalhos do movimento quilombola em Óbidos. Durante as reuniões, os comunitários tiveram a oportunidade de expor suas reivindicações, propostas e visões sobre o atual cenário do movimento quilombola na região, demonstrando a importância desses diálogos para uma atuação cada vez mais efetiva e inclusiva.

A visita da direção da ARQMOB às comunidades quilombolas das cabeceiras em Óbidos representa um marco significativo na continuidade da luta por direitos e reconhecimento, além de fortalecer os laços entre os membros da associação e as comunidades locais. O compromisso e a união demonstrados durante esses encontros reafirmam o papel fundamental do movimento quilombola na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

www.obidos.net.br - Informações e fotos Arqmob