Santarém recebe a imagem Peregrina de Senhora Sant´Ana

Em uma cerimônia realizada nesta quinta-feira, 25 de abril, na Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, em Óbidos, a Missa de Envio foi celebrada pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, acompanhado pelo Pároco Adalberto Santos, marcou o início da peregrinação de Senhora Sant´Ana por Santarém, Macapá, Belém e Manaus. A comunidade, repleta de devotos e fiéis da Padroeira, testemunhou o início da jornada peregrina de Senhora Sant´Ana.

Após a celebração, a Imagem Peregrina partiu em uma carreata pelas ruas da cidade, rumo à Ferry Boat Princesa de Óbidos, que transportou a imagem peregrina para Santarém. Fotografias do evento capturaram os momentos de fé e devoção compartilhados pelos presentes.

Nesta_sexta-feira, 26 de abril, a Coordenação da Peregrinação de Santarém recebeu oficialmente a Imagem de Sant'Ana. Para marcar este momento significativo, uma Missa de Acolhida está agendada para a noite de hoje, às 19h, na Igreja Nossa Senhora das Graças. Os fiéis terão a oportunidade de receber a Imagem Peregrina durante toda a semana em suas residências, em uma demonstração de devoção e amor à Padroeira.

As atividades se estenderão ao longo dos próximos dias, culminando com o encerramento das celebrações no dia 2 de maio. Santarém se une em oração e fé, acolhendo a presença abençoada da Imagem Peregrina de Senhora Sant'Ana em seu seio, renovando laços espirituais e fortalecendo a devoção religiosa da comunidade.

Confira_a_Programação da Peregrinação de Sant´Ana 2024:

Missa do envio 25/04

Santarém – 26/04 a 02/05

Viaja 03/05 para Macapá

Macapá – 04/05 a 11/05

Viaja dia 12/05 para Belém

Belém – 13/05 a 01/06

Manaus – 02/06 a 04/07

Retorna a Óbidos dia 05/07 com a chegada dia 06/07.

www.obidos.net.br Fotos Diocese de Óbidos (1) e Gláucio Marinho (2)