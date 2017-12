Festividade de NS da Conceição será realizada na comunidade do Muratubinha, em Óbidos

Muratubinha é uma comunidade localizada na Costa Fronteira de Óbidos, subindo o Rio Amazonas, nas proximidades do Muratuba e do Paraná de Dona Rosa, que tem como padroeira Nossa Senhora da Conceição, festejada todo ano pela comunidade, em dezembro, desde 1938.

Na celebração de mais uma festividade, a qual inicia nesta sexta-feira, dia 1º, com a condução da Santa até a residência do Sr. Manoel Marinha, e no dia 02, sábado, acontecerá a procissão do Círio, com previsão de início para as 18h, quando a Santa será reconduzida até a Capela.

A Festividade se estenderá até o dia 08 de dezembro, quando acontecerá o encerramento das atividades religiosas e culturais.

“A coordenação da festividade de nossa senhora da Conceição da comunidade Muratubinha tem a grata satisfação em convidar todas as famílias, comunidades vizinhas, e o povo em geral, devotos de nossa padroeira para juntos participarem do festejos religioso da comunidade”, a coordenação convidando o povo em geral.

SERVIÇOS:

Festa de NS da Conceição

Local: Comunidade do Muratubinha – Municipio de Óbidos



CÍRIO: 02/12



Festa: 08/12/2017

