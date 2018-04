Higiene e Boas Práticas na Manipulação de Alimentos são temas de capacitação em Faro

A capacitação foi realizada para 33 moradores das comunidades do Português e Monte Sião que atuarão como chefes de cozinha e faz parte das ações desenvolvida pelo eixo de Desenvolvimento Econômico.

Mais de 30 pessoas que moram nas comunidades de Português e Monte Sião, em Faro, participaram da capacitação em “Higiene e Boas Práticas na Manipulação de Alimentos”, realizada no Centro Comunitário de Gestão Integrada da Floresta Estadual de Faro - CCGI, no município de Faro, na região da Calha Norte do Pará. A capacitação faz parte das ações do eixo de Desenvolvimento Econômico do Programa Territórios Sustentáveis e foi realizado em parceria do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio).

Durante a capacitação temas voltados aos cuidados na preparação dos alimentos foram trabalhados com os 33 futuros chefes de cozinhas tradicionais para atender a demanda do turismo de base comunitária. “A capacitação buscou trabalhar temas voltados às normas de segurança alimentar e procedimentos de higiene e limpeza dos alimentos, riscos de contaminação biológica, química e física, doenças transmitidas por alimentos, organização no local de trabalho, tratamento de água e resíduos sólidos que são fundamentais para a valorização e qualidade do serviço”, ressaltou Eli Franco, gestor ambiental do Programa Territórios Sustentáveis.

A capacitação visa ainda à implementação do Plano de Uso Público da Flota Estadual de Faro que foi lançado em outubro de 2017 e que busca conciliar a geração de renda com a conservação dos recursos naturais da unidade, através de atividades como o turismo de base comunitária.

O Programa Territórios Sustentáveis é uma iniciativa da Agenda Pública, Equipe de Conservação da Amazônia (Ecam) e Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), com apoio financeiro da Mineração Rio do Norte (MRN) que tem por objetivo contribuir para a consolidação de um desenvolvimento sustentável dentro dos territórios de Faro, Terra Santa e Oriximiná por meio dos eixos, Desenvolvimento Econômico, Gestão Ambiental, Gestão Pública, Capital Social e Quilombolas.

FONTE: Ascom/Territórios Sustentáveis

