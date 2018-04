Seduc divulga resultado preliminar de processo seletivo

Já está publicado no Portal Seduc (www.seduc.pa.gov.br) o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado (PSS 01/2018) para preenchimento de 1.202 vagas temporárias de merendeira/merendeiro, servente, vigia de escola e assistente administrativo. Inscreveram-se à seleção 124.367 candidatos.

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informa que o resultado corresponde à segunda fase do processo seletivo. É importante os candidatos classificados estarem atentos ao dia e local, definidos no edital, para a apresentação dos documentos. Os convocados para as vagas das escolas localizadas na Região Metropolitana deverão apresentar os documentos no protocolo da Coordenadoria de Planejamento e Seleção de Pessoas (CPSP), na sede da Seduc, no Edifício A.C. Simões, nº 500, do quilômetro 0 da Rodovia BR-316, em frente ao Monumento da Cabanagem, no bairro Castanheira e na URE da Região das Ilhas, que funciona em Belém, na Escola Vilhena Alves, localizada na Avenida Magalhães Barata, em São Braz.

Para vagas nos demais municípios do Estado, os documentos devem ser apresentados na sede das Unidades Regionais da Seduc localizadas nos seguintes municípios: Bragança, Abaetetuba, Marabá, Santarém, Monte Alegre, Óbidos, Castanhal, Maracanã, Altamira, Santa Izabel do Pará, Breves, Capanema, Conceição do Araguaia, Tucuruí, Mãe do Rio; Parauapebas e Xinguara. Tanto em Belém quanto no interior, o horário de recebimento dos documentos é das 8h às 16h.

A divulgação do resultado preliminar do PSS é a segunda fase da seleção; a terceira fase refere-se à interposição de recursos, que ocorrerá nesta sexta-feira (6). O resultado da interposição de recursos ocorrerá no dia 18, também no site da Seduc, e o resultado final será conhecido no dia 19, quando será também anunciada a primeira convocação dos candidatos aprovados.

FONTE: Agência Pará

