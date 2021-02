“Fraternidade e diálogo: compromisso de amor” é o tema da Campanha da Fraternidade 2021

Em Óbidos, o lançamento oficial da Campanha da Fraternidade de 2021 aconteceu neste domingo (21), na Catedral de Sant’Ana, durante a Santa Missa que foi presidida pelo Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo Johannes.

“É momento de destruir muros e construir pontes”. E é com esse apelo que a Campanha da Fraternidade nos chama a conversão e convida a todos para a reflexão sobre uma temática tão importante que é: “Fraternidade e diálogo: compromisso de amor”, e com o lema: “Cristo é a nossa paz: do que era dividido fez uma unidade” (Ef 2, 14).

A Campanha da Fraternidade tem como objetivo central superar as polarizações e as violências que marcam a comunidade mundial.

O ano de 2021 marca a V Campanha da Fraternidade Ecumênica que é organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil- CNBB e o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs- CONIC.

Fonte: Comunicação/Diocese de Óbidos

