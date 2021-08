Tapajazz Mostra Belém iniciou com a apresentação de Gilson Peranzzetta

Iniciou nesta quinta-feira, dia 12, a segunda edição do Tapajazz Mostra Belém, com a apresentação de Gilson Peranzzetta e Lenilson Albuquerque, o qual está acontecendo no teatro Margarida Schivasappa, iniciando sempre a partir das 20h,

Durante os três dias do Tapajazz, 12 a 14, o qual homenageia violonista Sebastião Tapajó, além de Gilson Peranzzetta e Lenilson Albuquerque que já se apresentaram, teremos também Nilson Chaves, Ney Conceição, Armandinho Macêdo e a presença feminina com Badi Assad e Lívia Mattos.

Apresentação do dia 12/08

Tapajazz Mostra Belém

O Tapajazz Mostra Belém está acontecendo no teatro Margarida Schivasappa onde estão sendo disponibilizados 200 lugares ao público presencial, na plateia, camarotes e área adaptada a pessoas com deficiência. Os ingressos estarão disponíveis sempre um dia antes do dia do espetáculo, das 15h às 19h, na bilheteria do teatro e com a produção. Obrigatório o uso de máscara para acesso ao teatro. Alcool em gel e medição de temperatura no local.

O Festival está sendo transmitido pelo Youtube , no canal do Tapajazz.

O Tapajazz Mostra Belém é coordenado por Guilherme Taré e patrocinado pela Lei Aldir Blanc, Secult-Pa e Governo do Estado. Realizado pela Fábrica Produções, com patrocínio da Alcoa e apoio da Prefeitura de Belém, Casa do Saulo e Holofote Virtual.

