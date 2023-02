Ufopa lança edital do PSR 2023 ofertando mais de 1.400 vagas em cursos de graduação

Gratuitas, as inscrições vão de 13 de março a 15 de abril de 2023, exclusivamente pela Internet.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), por meio da Comissão Permanente de Processos Seletivos, publica hoje, 28 de fevereiro, o edital do Processo Seletivo Regular Unificado – PSR2023. No total, a Ufopa oferta 1.410 vagas para 42 cursos de graduação do Campus Santarém e dos campi regionais.

Podem participar do PSR candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. A seleção será feita a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). É necessário que o candidato tenha participado de pelo menos uma das edições do Enem de 2018 a 2022.

Para a comprovação da participação do candidato no Enem, a Ufopa fará a consulta ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), utilizando exclusivamente o número do CPF informado pelo candidato no ato da inscrição ao PSR 2023.

Sobre as inscrições

Gratuitas, as inscrições podem ser realizadas a partir do dia 13 de março de 2023, e seguem até 15 de abril, exclusivamente pela Internet, na página do PSR: www.ufopa.edu.br/psr2023.

No processo de inscrição, o candidato deve preencher corretamente todos os dados solicitados, inclusive de seu perfil socioeconômico, e executar a sequência de procedimentos descrita no formulário.

Para solicitar a inscrição, o candidato deve possuir o Cadastro de Pessoa Física (CPF), documento obrigatório, além de um endereço de e-mail válido e único, ou seja, que não tenha sido utilizado por outro candidato.

Sobre as vagas

Das 1.410 vagas ofertadas, 1.130 são para os cursos do Campus Santarém, 36 para o curso do Campus Alenquer, 36 para o curso do Campus Monte Alegre, 64 para os cursos do Campus Oriximiná, 36 para o curso do Campus Itaituba, 72 para os cursos do Campus Juruti e 36 para o curso do Campus Óbidos.

São reservadas 708 vagas para o sistema de ingresso por cotas sociais, destinadas a candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Os candidatos devem atentar para os documentos comprobatórios exigidos para concorrer às vagas do sistema de cotas, pois, uma vez classificados para essas vagas, deverão comprovar, no momento da habilitação institucional, que se enquadram nos critérios previstos no edital. A não comprovação acarretará a eliminação do candidato do PSR 2023, sem possibilidade de reclassificação.

Chamadas

Serão realizadas duas chamadas para o preenchimento das vagas no PSR Ufopa 2023. Os candidatos serão convocados para habilitação por meio de edital a ser divulgado posteriormente na página institucional. Na primeira convocação, serão chamados os candidatos classificados por curso de opção. Na segunda convocação, será chamado o equivalente a três vezes o número de candidatos correspondentes às vagas não preenchidas na primeira convocação, por curso/grupo, sendo o primeiro candidato classificado dentro do número de vagas remanescentes, e o segundo e o terceiro convocados dentro do cadastro de reserva.

Os candidatos não chamados na primeira convocação que desejem continuar concorrendo às vagas remanescentes devem MANIFESTAR INTERESSE de participação na segunda convocação, atentando para as datas, os horários e os locais, a serem divulgados em edital complementar.

Mais informações

A Comissão Permanente de Processos Seletivos (CPPS) alerta para a importância da leitura atenta do edital nº10/2023-CPPS/Ufopa – Processo Seletivo Regular Unificado 2023.

FONTE: Comunicação/Ufopa