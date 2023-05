Em Óbidos, evento marca o lançamento da campanha “Faça Bonito”

A campanha “Faça Bonito” de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes mobilizará instituições públicas e privadas que devem realizar nos próximos dias palestras e rodas de conversa.

Com a presença de representantes das entidades que integram a Rede de Proteção Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente foi lançada em Óbidos, nesta quarta-feira (10), a Campanha “Faça Bonito, Defenda-Me”, que neste mês de maio promoverá diversas ações para combater o abuso e a exploração sexual de menores de idade.

Serão realizadas rodas de conversa, concurso de redação e palestras em escolas do meio urbano e rural para reforçar a necessidade do enfrentamento ao abuso sexual de crianças e adolescentes, além de blitz com adesivagem, além da grande caminhada no Dia “D” da campanha, 18 de maio.

Maria Auta Santarém, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), explica que um dos objetivos é chamar a atenção da população para denunciar os casos de abuso e exploração que, na maioria das vezes, são registrados dentro do ambiente familiar.

“A grande maioria dos casos de exploração de crianças e adolescentes que acontecem no nosso município, os autores são pais, tios, e em 85% desses casos específicos, os autores são padrastos. Em alguns casos já vimos até irmãos cometerem esse tipo de crime. Por isso, precisamos denunciar, mesmo que doa na família”, alertou a presidente.

Helena Rocha, representante da Cáritas Diocesana, entidade parceira da campanha, chamou a atenção para o aumento dos casos de abuso e exploração sexual infantojuvenil nas zonas urbana e rural de Óbidos.

“A gente precisa falar, precisa defender e buscar esse fortalecimento da rede de proteção, para diminuir a quantidade de direitos violados", ressaltou a psicóloga.

Embora a campanha seja realizada apenas no mês de maio, a iniciativa segue por todo o ano com diversas ações, palestras e orientações nos serviços da rede municipal de assistência social.

“Nosso trabalho enquanto rede de proteção, por meio dos nossos serviços, assegura que essa luta seja continuada ao longo do ano, principalmente com as crianças e famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social.”, destacou a secretária de Desenvolvimento Social, Aldanete Farias.

São parceiros da Campanha “Faça Bonito, Defenda-Me”, o Ministério Público do Pará, Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Óbidos, EMAUS, Pastoral da Criança, Escoteiro Pauxis e Cáritas Diocesana.

Cronograma

10/05 – Lançamento da Campanha “Faça Bonito, Defenda-Me”;

16 e 17/05 – Blitz Educativa na Praça do “O”;

15/05 a 02/06 – Roda de Conversa nas escolas dos meios urbano e rural;

15/05 – Concurso de Redação;

17/05 – Passeio Ciclístico;

18/05 – Caminhada do Dia “D”.

FONTE: Comunicação/PMO