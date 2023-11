Comunidade Muratubinha em Óbidos inicia atividades no projeto H²OME

Uma revolução na infraestrutura chegou à comunidade Muratubinha, situada na região de várzea do município de Óbidos, no Oeste do Pará. O Projeto H²OME, financiado pela Fundação Elecnor, marca sua estreia no Brasil com uma estrutura inovadora que já está transformando a realidade dos moradores.

O Quilombo Muratubinha celebrou nesta segunda-feira, dia 27, um marco significativo, com o início da utilização das instalações do H²OME. Os estudantes da comunidade agora têm acesso à sala multifuncional equipada para aulas de informática, uma conquista possibilitada pelo investimento da prefeitura de Óbidos.

O Projeto H²OME se destaca como uma iniciativa pioneira, apresentando-se como um "módulo sustentável multifuncional". A estrutura abriga uma Estação de Tratamento de Água Potável, responsável por purificar a água proveniente de um poço com mais de 100 metros de profundidade, perfurado especificamente para atender às necessidades da comunidade.

A construção, composta por contentores marítimos reciclados, foi adaptada de maneira única para atender às demandas específicas do Muratubinha. Além da estação de tratamento de água, o espaço conta com uma brinquedoteca, laboratório de informática, sala para exibição de filmes e um ambulatório, proporcionando atendimento médico à população local.

O Projeto H²OME incorpora também 42 módulos fotovoltaicos, assegurando um suprimento constante de energia limpa 24 horas por dia. Essa fonte sustentável viabiliza serviços adicionais, como internet de alta velocidade, beneficiando não apenas os moradores, mas também a escola local, que está diretamente conectada ao H²OME.

A Prefeitura de Óbidos, por meio das secretarias de Educação e Saúde, assume o compromisso de colaborar com a comunidade para garantir a utilização adequada dos espaços. Profissionais capacitados estarão envolvidos para assegurar que os benefícios do Projeto H²OME sejam plenamente aproveitados pela população local.

O Projeto H²OME é uma prova concreta de como a inovação e a sustentabilidade podem se unir para melhorar a qualidade de vida em comunidades remotas. Em Óbidos, a comunidade Muratubinha já experimenta os frutos desse esforço colaborativo entre a Fundação Elecnor, a prefeitura e os moradores locais.

www.obidos.net.br - Fotos Ascom/Pmo