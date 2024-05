NOTA DE PESAR: Dr. Francisco Grijalva  Menezes de Barros

É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do Dr. Francisco Grijalva Menezes de Barros. Sua partida ocorreu na manhã desta segunda-feira, dia 05 de maio de 2024, em Belém do Pará.

O Dr. Grijalva, nascido em Óbidos no dia 04 de outubro de 1927, dedicou décadas de sua vida ao cuidado da população Obidense como médico exemplar. Sua generosidade, competência e dedicação foram fonte de inspiração para todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

Informamos que o velório ocorrerá na Max Domini, localizada na Av. José Bonifácio, 1378, São Braz, Belém/PA, a partir das 20h deste dia 06 de maio. Na terça-feira, dia 07 de maio, o translado terá início às 9h00, seguido pelo sepultamento às 11h00 no Cemitério Max Domini, na RR-316.

Neste momento de profunda dor, expressamos nossos mais sinceros sentimentos à sua esposa, filhos, noras, netos e demais familiares, desejando que encontrem conforto e serenidade para enfrentar este momento de despedida. Que as boas lembranças e o legado deixado pelo Dr. Grijalva possam trazer algum alento neste momento de luto.

Que sua alma descanse em paz!